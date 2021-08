Das Wetter in Ilmenau: Zumeist niederschlagsfrei

Ilmenau Bis zu 16°C und eine leise bis leichte Brise aus Nord.

Am Morgen wird es bewölkt und es ist mit trockenem Wetter zu rechnen, am Tag ziehen dichte Wolken auf. Die Höchstwerte dann um 16°C. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt nur 6%, es bleibt also sehr wahrscheinlich trocken. In der Nacht wird es wolkig und es ist trockenes Wetter zu erwarten. Die Temperaturen sinken auf 8°C. Dabei weht eine leise bis leichte Brise aus Nord.

Die heute erwartete Temperatur wird stark von den durschnittlichen Temperaturwerten für einen 24. August der vergangenen 20 Jahre abweichen.

Der heutige Tag im Detail

Am Morgen wird es bewölkt und es ist trockenes Wetter zu erwarten, am Tag ziehen dichte Wolken auf. Dabei weht eine leise bis leichte Brise aus Nord. Feierabendtemperaturen um 17 Uhr: zwischen 10°C in Schmücke und 15°C in Arnstadt.

In der Nacht wird es wolkig und es ist mit trockenem Wetter zu rechnen. Die Tiefstwerte zwischen 6°C in Schwarzburg und 8°C in Katzhütte. Es wird windstill.

Das Wetter morgen

Am Mittwoch wird es wolkig und es ist trockenes Wetter zu erwarten, im Verlauf des Tages ziehen dichte Wolken auf. Die Höchstwerte zwischen 15°C in Frauenwald und 20°C in Schwarzburg. Es wird windstill.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen dichte Wolken auf und es ist trockenes Wetter zu erwarten. Die Temperaturen sinken auf 12°C. Dabei bleibt es windstill.

Die weiteren Aussichten

Am Donnerstag wird es bei möglichem vereinzelt mäßigem Regen fast bedeckt. Das Thermometer steigt auf bis zu 14°C. Der Wind ist eine leise bis leichte Brise aus West.

Am Freitag wird es durchgehend bedeckt und regnet mäßig, in der Nacht wird es fast bedeckt. Die Höchstwerte dann um 13°C. Dabei bleibt es windstill.

(Wetterdaten: DWD, Analyse: digitaldaily.de)