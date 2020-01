Dauerparker dürfen weiterhin abgestraft werden

Das Urteil vom Oberlandesgericht Frankfurt ließ jetzt aufhorchen: Tausende Strafzettel in der Metropole sind rechtswidrig, weil die Falschparker nicht nur von städtischen Angestellten Knöllchen bekommen, sondern auch von Mitarbeitern privater Firmen. Das ist aber gesetzeswidrig, weil Kommunen keine privaten Unternehmen zur Überwachung des Verkehrs einsetzen dürfen: Das Recht, Ordnungswidrigkeiten wie Falschparken zu ahnden, sei ausschließlich dem Staat, in diesem Fall der Polizei, zugewiesen. Es sei eine hoheitliche Aufgabe, so das Gericht.

Gilt das jetzt auch für die von privaten Dienstleistern kontrollierten Parkplätze auf privatem Grund und Boden? Nein. „Was viele nicht wissen: Durch Nutzung des Parkplatzes schließen Sie mit dem Parkplatzanbieter einen Vertrag ab. Bei Regelverstößen kann dann eine entsprechende Vertragsstrafe verhängt werden“, teilt der Dienstleister „fair parken“ mit Sitz in Düsseldorf mit, der beispielsweise in Arnstadt im Auftrag eines Einkaufsmarktes das Areal mit Geschäften kontrolliert. Mit der Bewirtschaftung von mehreren hundert Standorten in Deutschland zählt „fair parken“ nach eigenen Angaben zu den führenden Dienstleistern im Parkraummanagement. Handelsgruppen, Einkaufs- und Fachmarktzentren sowie Kliniken, öffentliche Einrichtungen und private Immobilieneigentümer gehören zu ihren Auftraggebern. Sie wollen verhindern, dass sich Dauerparker auf ihren Grundstücken niederlassen und damit Nutzern der Einrichtungen Parkplätze verwehren.

In Arnstadt kann man mit Parkscheibe zum Einkaufen zwei Stunden gratis parken, dann wird es teuer: Nach 18 Minuten Überschreitung kostet der „Tatbestand“ aus eigener bitterer Erfahrung 24,90 Euro, es sei denn, man war noch zu der Zeit im Laden, dann könne man die Zahlung per Nachreichen des Kassenzettels annullieren lassen. Auch Hans-Jürgen Kühn bedient sich jetzt dieser Dienstleistung auf seinem gebührenpflichtigen Parkplatz mit 40 Plätzen in der Ritterstraße. Die halbe Stunde kann man hier für 50 Cent, den ganzen Tag für vier Euro parken. Zehn Hinweisschilder weisen auf die Gebührenpflicht und die fällige Vertragsstrafe hin. Dreimal am Tag würde kontrolliert, sagt Kühn. Vorher habe er das selber gemacht und sich immer wieder mit den Autofahrern auseinandersetzen müssen.

Auch in Ilmenau bedienen sich Einkaufsmärkte auf ihren Grundstücken der externen Parkraumüberwachung. Im Mühltorcenter beträgt die Parkzeit zwei Stunden, bei Missachtung drohen 20 Euro Strafe. Zu den ersten Geschäften, die in Ilmenau ihre Parkplätze kontrollieren ließen, gehört das City-Kaufhaus. Seit Mitte 2017 kostet es hier 20 Euro Verwarngeld, wenn die Parkzeit von zwei Stunden überschritten wird. Auch der Edeka-Markt am Stollen lässt seine Parkplätze überwachen. Für Aufruhr bei einer Mieterinitiative sorgte der Zeitpunkt, als die Ilmenauer Wohnungs- und Gebäudegesellschaft im Herbst 2018 Mietparkplätze im Wohngebiet auf der Pörlitzer Höhe kontrollieren ließ. Wer keinen Parkausweis im Auto hatte, wurde von einer privaten Firma abgestraft, auch wenn er nur vergessen hatte, ihn sichtbar anzubringen.