Den Nachwuchs der Landgemeinde Großbreitenbach begrüßt

Von den 24 in diesem Jahr in der Landgemeinde Großbreitenbach geborenen Kinder waren am Freitag einige zur Babybegrüßungsparty von Bürgermeister Peter Grimm (SPD) zur Frauengruppe Großbreitenbach mit ihren Eltern gekommen. Hannes-Nathan, Tami, Lasse, Fritz, Noah Johann, Klara, Lea, Charly, Arne Dieter und Magdalena hatten bereits von der Landgemeinde 100 Euro Begrüßungsgeld und von der Frauengruppe gestrickte Strümpfchen bekommen. Dazu gab es jetzt noch ein großes Bilderbuch.