Denkmalpreis des Ilm-Kreises geht nach Arnstadt

Ilm-Kreis. Für die Sanierung des Hauses „Christopherus“ am Ried in Arnstadt wurde am Montagabend der Projektentwickler Christian Niedling mit dem Denkmalpreis des Ilm-Kreises 2019 ausgezeichnet. Landrätin Petra Enders (Die Linke) würdigte die „vorbildliche Rekonstruktion“ und damit den „Erhalt eines Kulturdenkmals“. Verbunden ist die Auszeichnung mit einem Preisgeld in Höhe von 1000 Euro.

Der Sonderpreis und damit 500 Euro gingen nach Sülzenbrücken für die Organisation des 100-jährigen Glockenjubiläums im vergangenen Jahr. Landrätin Enders sprach von einer „beeindruckenden Veranstaltung“. Sie habe den Eindruck gehabt, „dass dabei kein Bewohner daheim geblieben ist“, sagte sie. Der diesjährige Sonderpreis der Landrätin verbunden mit 300 Euro ging an André Thiel, der in Elgersburg ein eigenes Ofenmuseum betreibt. Die aus einer Privatinitiative heraus entstandene Sammlung beherbergt inzwischen 100 Exemplare, das älteste Stück stammt aus dem 16. Jahrhundert. Entfacht wurde Thiels Leidenschaft mit einem Ofenteil, das er 1991 im Keller des Hauses eines Freundes entdeckte. Petra Enders verband die Auszeichnungen mit einem Dankeschön an alle Beteiligten beim Denkmaltag 2019. Die Besitzer von historischen Bauwerken würden viel Herzblut und Engagement in die Gebäude investieren. „Durch ihre Arbeit erhalten Orte ihre Identität“, fand Enders. Das Geläut im Kirchturm von Sülzenbrücken wurde am 8. September 1919 eingebaut. Ihnen zu Ehren fand im vergangenen Jahr das Glockenfest statt. Foto: Bernd Hartung Im Ilm-Kreis gibt es 1300 Denkmäler, deren Bandbreite von der Scheune über die Villa bis hin zu herrschaftlichen Anwesen reicht. Neben 30 technischen existieren außerdem 86 archäologische Denkmäler. 52 der historisch wertvollen Stätten waren zum Tag des offenen Denkmals im vergangenen Jahr geöffnet. „Funktionalität, Schönheit und Charakter finden sich in jedem Bauwerk“, meinte die Landrätin. Zu den Besonderheiten des jüngsten Denkmaltags zählte aus ihrer Sicht die Öffnung des Neuen Porzellanwerks in Ilmenau, das zu DDR-Zeiten zu den größten Arbeitgebern der Stadt gehörte – und von dem kaum etwas übrig blieb außer Gebäudehüllen mit finanziellen Verbindlichkeiten. Enders hoffte, dass der jüngsten „Reise in die Vergangenheit“ zum Denkmaltag bald auch eine Aufarbeitung folgt über die Rolle der Treuhand im Zusammenhang mit diesem Objekt. „Auch Fehler, die gemacht wurden, sollte man offen ansprechen“, sagte sie. Der Tag des offenen Denkmals in diesem Jahr steht unter der Überschrift „Erinnern, erhalten, neu denken“. Die Broschüre als Leitfaden für die bevorstehende Veranstaltung werde man beibehalten. Sie habe sich nicht nur als Wert für Sammler erwiesen, sondern sei für Besucher der einzelnen Objekte ein praktischer Wegweiser. André Thiel sammelt seit 24 Jahren Öfen. Für die Bewahrung der „gusseisernen Zeitgeschichte“, wie es hieß, erhielt er den Sonderpreis der Landrätin. Foto: Ralf Ehrlich / Archiv Dankeschönveranstaltungen dieser Art des Landkreises und der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau können gar nicht anders, als auf historischem Boden stattfinden. In diesem Jahr war die Goetheschule in Ilmenau Gastgeber. Direktor Volker Rusch, nebenberuflich als CDU-Mitglied Vorsitzender des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport im Ilm-Kreis, war selbst Mitglied der Jury, die über die vorgeschlagenen Projekte zur Auszeichnung mit dem Denkmalpreis zu befinden hatte. Im Jahr 2022 feiert die Schule ihr 100-jähriges Jubiläum als Gymnasium. Dabei ist das opulente Gebäude am Stadtrand noch älter: Eine unbezahlte Malerrechnung der Firma Farben Schröder weist zumindest auf das Jahr 1909 hin. Was die Schülerzahlen anbetrifft, da kann Direktor Rusch nicht klagen, eins aber bedauert er: Dass das im Stil eines Schlosses errichtete Gebäude erst zu sehen ist, wenn Betrachter direkt davor stehen. Denn von alten Ansichten, als der Bau stolz und frei von Baumbewuchs über dem Ritzebühler Teich thronte, ist die heutige Optik weit entfernt. „Mein Hang zur Natur ist sehr ausgeprägt, aber dass lauter Bäume den Blick auf diese schöne Schule verstellen, darf man durchaus als schade bezeichnen“, merkte er am Rand seiner Begrüßung an.