Die Feuerwehr in Gehren hat ein Putzproblem

Zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gehren, zu der auch die stillgelegte Jesuborner Feuerwehr gehört, waren als Gäste Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos), Ortsbürgermeisterin Sabine Krannich (Linke), Kreisbrandinspektor Arnold und als Vertreter der Ilmenauer Hauptwache der stellvertretende Stadtbrandmeister Tobias Seeber gekommen. Sie drückten damit ihre später auch in Grußworten geäußerte Wertschätzung aus. Wehrführer Chris Micka legte nach der Totenehrung für den verstorbenen Feuerwehrmann Gerhard Frischmuth Rechenschaft über die ehrenamtliche Feuerwehrarbeit des vergangenen Jahres ab. Als Problem benannte er den holprigen Start der Gehrener Wehr in die neue Stadtstruktur, als eine von 16 Wachen der Freiwilligen Feuerwehr Ilmenau.

Als positiv wertete er, dass im Laufe des Jahres die wesentlichen Reibungspunkte durch eine konstruktive Arbeitsweise ausgeräumt werden konnten und nunmehr unter einer Wehrführung auf gemeinsamer Linie marschiert werde.

Chronologisch reihte Wehrführer Micka die im Jahr 2019 absolvierten Brand- und Hilfeleistungseinsätze aneinander. Schwerpunkt bildeten die vier Brände, davon drei in Gehren, und der große Waldbrand in Plaue. Noch einmal brachte Micka das Vorkommnis der mit einer Waffe bedrohten Feuerwehrleute während eines Einsatzes in Gehren zur Sprache. Der Wehrführer forderte die strengste staatliche Bestrafung solcher Taten unmittelbar nach solcherart Tätlichkeit.

Kritik übte Micka am mangelnden Einsatzwillen seiner Feuerwehrleute, wenn es um die Pflege des 2,4 Millionen teuren, neuen Gerätehauses gehe. Wenn nur fünf Mitglieder zum einmalig angesetzten Reinigungseinsatz der Fahrzeughalle, neben dem Putzen durch eine bezahlte Reinigungsfirma, kämen, sei das kritik- und änderungswürdig, sagte er.

Zur Statistik merkte der Wehrführer an, dass 3189 Stunden von den 45 Feuerwehrleuten der Einsatzgruppe und sieben Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung geleistet wurden. Neuzugänge gab es nicht, aber fünf Abgänge. Zwei Wehrleute wurden in die Alters- und Ehrenabteilung versetzt.

Jugendwart Kay Adametz resümierte die Kinder- und Jugendarbeit mit den 20 Kindern und Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr. Jugendfeuerwehrmann Nils Witzmann wurde mit Handschlag des Oberbürgermeisters in die Einsatzabteilung aufgenommen. Auf das Konto der Jugendfeuerwehr kommen 1143 Einsatzstunden im Feuerwehr-Ehrenamt.

Die ehrenamtliche Arbeit und den Einsatz der Feuerwehrleute bei gefahrvollen Einsätzen würdigten der Oberbürgermeister und die Ortsbürgermeisterin. Kreisbrandinspektor Arnold versprach Hilfe bei der Anschaffung von Material. Tobias Seeber nahm eine Anzahl von Hinweisen und Kritiken zur digitalen Kommunikation und Kaderführung mit zur zentralen Ilmenauer Wehrführung.

Dirk Heinze (Jesuborner Feuerwehr) wünscht den Ortsschriftzug Jesuborn an einem Feuerwehrfahrzeug zurück. Der Möhrenbacher Wehrführer Alexander Bauer würdigte das erfolgreiche Zusammengehen mit den Gehrener Kameraden bei der Ausbildung.

Es erfolgten Beförderungen und Auszeichnungen vor dem gemütlichen Beisammensein.

Beförderungen: Feuerwehrmann: Bardolf Parthen. Oberfeuerwehrfrau: Lissy Wittmack, Sandra Kühn, Constance Beetz. Oberfeuerwehrmann: Sebastian Goldschmidt, Jan Riese. Löschmeister: Jens Tresselt und Tom Haun.

Auszeichnungen: Silbernes Brandschutzehrenzeichen (25 Jahre Dienst): Kay Adametz, Heiko Kevenaar, Andre Parhne, Tommy Mittelbach, Mathias Nicolai, Mijam Heinzin. Goldenes Brandschutzehrenzeichen (40 Jahre): Steffen Hellmund.