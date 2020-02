Die letzten größeren Orte werden an Kläranlagen angeschlossen

Ilm-Kreis. Der Wasser- und Abwasserzweckverband Ilmenau (Wavi) will in den kommenden Jahren die letzten größeren Ortschaften an zentrale Klärwerke anzuschließen. Dabei geht es um Stützerbach, Elgersburg und Schmiedefeld. Geschäftsführer Jürgen Thurmann rechnet im Fall des neuen Suhler Ortsteils mit den höchsten Kosten, da dort sowohl das Kanalnetz als auch eine Kläranlage gebaut werden müssen. „Das wird ein großer finanzieller Aufwand für uns“, schätzte er ein.

Doch auch die beiden anderen Vorhaben liegen im Millionenbereich. Begonnen wird zunächst in diesem Jahr mit dem Bau eines Regenrückhaltebeckens und einem Verbindungskanal in Stützerbach. Die Leitung wird parallel zur Straße nach Ilmenau gebaut und schwenkt auf Höhe Campingplatz „Meyersgrund“ auf die andere Seite des Tals, wo sie dann an das Kanalnetz von Manebach und damit an die Kläranlage in Ilmenau angeschlossen wird. Rund 3,5 Millionen Euro kostet die Baumaßnahme, die sich über zwei Jahre strecken wird.

Parallel dazu steht auch die Abwasserentsorgung in Elgersburg auf den Plan. Noch immer sind Mitarbeiter des Verbands unterwegs, um Grundstücksfragen zu klären. Das ist die Voraussetzung zum Verlegen der Leitung: „Derzeit ist noch nicht raus, ob wir so bauen können wie wir wollen“, schätzte der Geschäftsführer ein.

In dne Ausbau der Kläranlage Geraberg müssten noch einmal zwei Millionen Euro fließen. Foto: Arne Martius

Hingegen erscheint nun der Anschluss von Elgersburg an das vorhandene Klärwerk in Geraberg als wahrscheinlich. Zeitweise war auch der Bau einer eigenen Anlage im Gespräch. Doch obwohl das Objekt in Geraberg für eine zweite Ausbaustufe vorgesehen ist, müssten trotzdem noch einmal 2 Millionen Euro investiert werden. Weitere 200.000 Euro soll der Abwasserkanal kosten. Geplant ist die Umsetzung des Vorhabens in den Jahren 2021 bis 2023.

Nach Einschätzung von Thurmann seit die Akzeptanz zentraler Kläranlagen in den letzten Jahren gestiegen. „Von den meisten Grundstücksbesitzern wird das als Vorteil gesehen“, sagte er - zumal etwa 90 Prozent der vorhandenen Kleinkläranlagen „in einem eher minderwertigen Zustand“ sind, sagte der Wasserverbandschef. Viele seien froh darüber, dass die Grube auf dem eigenen Grundstück nicht noch einmal erneuert werden muss. Dafür allerdings werden die Eigentümer an den Baukosten beteiligt.

Grundlage für den steigenden Anschlussgrad an Kläranlagen ist der sogenannte Abwasserpakt, der zwischen dem Freistaat und den Wasserverbänden geschlossen wurde. Bis 2031 sollen demnach möglichst alle Gemeinden über 200 Einwohnern an ein zentrales Klärwerk angeschlossen sein. Dabei gehe man nach der Größe der Orte vor, erklärte Jürgen Thurmann. Beteiligt an der Finanzierung des Programms ist auch das Land. „Wenn der Freistaat fordert, was sein gutes Recht ist, kann man auch erwarten, dass er fördert. Schließlich reden wir ja am Ende nicht nur von Verbänden, sondern von Beitragszahlern“, machte er deutlich.

Offen zeigte sich Thurmann gegenüber einer möglichen Zusammenarbeit mit dem Ilmenauer Start-up-Unternehmen Lynatox, das unter anderem ein eigenes Verfahren für die 4. Reinigungsstufe von Kläranlagen entwickelt hat, die dem Wasser Medikamentenrückstände und Weichmacher entzieht. „Das wäre auf jeden Fall ein Thema“, sagte der Geschäftsführer auf Anfrage unserer Zeitung.

Bei der Verbandsversammlung am Donnerstagabend stand erneut eine Satzungsänderung wegen der Gebietsreform auf der Tagesordnung. Wegen des Beitritts von Angelroda zu Martinroda gibt es inzwischen nur noch 10 Mitgliedsorte beim Wavi. Durch Eingemeindungen – wie etwa Langewiesen oder Gehren nach Ilmenau – und neue Zusammenschlüsse von Kommunen hat sich die Zahl damit seit Beginn der Neugründung des Wasserverbands mehr als halbiert.