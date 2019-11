Das Musical „Die Schöne und das Biest“ ist am Freitag, 8. November, ab 16 Uhr in der Festhalle zu erleben. Die Aufführung vom Theater Liberi aus Bochum richtet ...

Die Schöne und das Biest kommen am Freitag in die Festhalle

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Schöne und das Biest kommen am Freitag in die Festhalle

Das Musical „Die Schöne und das Biest“ ist am Freitag, 8. November, ab 16 Uhr in der Festhalle zu erleben. Die Aufführung vom Theater Liberi aus Bochum richtet sich an Kinder ab vier Jahre. „Texte, Musik, Bühnenbild, Kostüme – alles wird von uns selbst konzipiert und umgesetzt“, erklärte Produzent Lars Arend, der die künstlerische Gesamtverantwortung trägt. Im Kern geht es um zentrale Werte, wie Freundschaft Toleranz, Selbstvertrauen oder Mut. „Durch die verschiedenen Musikstile gelingt es uns, das Hörvermögen der Kinder zu fordern und zu fördern.“ Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause. Die Tickets kosten am Einlass 25 beziehungsweise 23 Euro. Foto: Nilz Böhme