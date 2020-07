Die Schulzeit ist geschafft, das Abitur in der Tasche

Ilmenau. 79 Abiturienten vom Lindenberg-Gymnasium in Ilmenau bekamen am Freitag in einer Feierstunde auf dem Schulhof ihre Zeugnisse. Beim Einmarsch war noch Maskenpflicht angesagt. Der 27. Jahrgang der Schule erreichte einen Abitur-Durchschnitt von 2,2. Dreimal gab es für Schülerinnen eine 1,0. Die Zeugnisübergabe fand auf Wunsch der Schüler im Freien und im Beisein der Eltern und Lehrer statt. Mottowoche und Abiball fielen hingegen dem Hygieneschutz zum Opfer.