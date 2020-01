Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dirigentin und Solistin sind Schwestern beim Neujahrskonzert

Beim Neujahrskonzert, welches am Montagabend von der Technischen Universität Ilmenau gemeinsam mit dem Akademischen Orchester der Universität veranstaltet wurde, fand sich die Campusfamilie mit der Stadtbürgerschaft als „Kultur- und Musikgenussgemeinschaft“ zusammen. Kaum ein Platz blieb im Audimax des Humboldtbaus frei. Die Besucherneugier darüber, welche Professoren in den Ruhestand wechseln und wer die Reihen der Wissenschaftler und Lehrenden auffüllt, wurde befriedigt. Ehe das Konzert begann, bat Orchestervorstand Eberhard Manske ums Wort. Er erinnerte an den verstorbenen einstigen Orchestergründer Wolfgang Müller, „eine Institution in Sachen Musik und Kultur mit überregionaler Ausstrahlung“. „Wir widmen unserem Wolf dieses Neujahrskonzert“, endete seine kurze Rede.

Vom Rektor Peter Scharff mit der Universitätsmedaille ausgezeichnet wurde Klaus Debes (links) für seine besonderen Verdienste für die TU Ilmenau. Foto: Karl-Heinz Veit

Mit reichlich Beifall begrüßten die Zuhörer die junge Dirigentin Anna Isabella Handler, die erst seit zwei Semestern das Akademische Orchester leitet. Mit welch hingebungsvollem Einsatz und spürbarer Empathie zu den Musikerinnen und Musikern und der von ihr ausgewählten Musik sie kraftvoll, leidenschaftlich zu Werke ging, war für die Zuhörer ein begeisterndes Miterleben. Robert Schumanns „Ouvertüre und Finale, E-Dur aus op. 52“ konnte als sinnliches Gleichnis für das vergangene Jahr mit all seiner Dynamik gelten. Das zweite Musikstück „Fantasie brillante über die Motive aus der Oper ,Faust‘ von Gounod“ (op.20) bot der Schwester der Dirigentin, Laura Katherina Handler, die Bühne, ihr brillantes Solospiel auf der Violine darzubieten. Als Vorspiel zum zweiten Konzertteil verabschiedete Rektor Peter Scharff die Professoren Wolfgang Fengler, Winfried Kühnhäuser und Joachim Weyand in den Ruhestand. Joachim Bös, Mathias Hirth, Steffen Strehle und Karl Worthmann wurden als neue Professoren begrüßt. Die „Universitätsmedaille 2019“ für besondere Verdienste bekam Klaus Debes überreicht. Scharff wolle für eine vierte Amtszeit, dann aber als Präsident der Uni, kandidieren. Mit den schönen Klängen der Haydn Sinfonie Nr. 104 im Ohr strömte das Publikum in die Winternacht.