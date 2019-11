Eheleute vom Vorwurf der Falschaussage freigesprochen

Ilm-Kreis. Ein Richter auf dem Zeugenstuhl, eine nach Überzeugung des Gerichts nicht optimal gelaufene Ermittlungsarbeit und zahlreiche Missverständnisse: Vor der Zweigstelle Ilmenau des Amtsgerichts Arnstadt endete in dieser Woche eine nicht ganz alltägliche Verhandlung mit dem vorläufigen Freispruch eines älteren Ehepaars.

Die beiden wurden beschuldigt, in einem Strafverfahren eine Falschaussage gemacht zu haben, um die Wahrscheinlichkeit der Verurteilung eines Angeklagten zu erhöhen. Doch die beiden Eheleute, 79 und 80 Jahre alt, fühlten sich keiner Schuld bewusst.

Die Vorgeschichte zur Verhandlung spielt in einer Bungalowanlage, wo sich die älteren Leute eigenen Schilderungen zufolge Beleidigungen, Sachbeschädigungen und selbst Tätlichkeiten durch einen Nachbarn ausgesetzt sahen. An einem Abend im Jahr 2016 krachten zwei Gegenstände an ihr Haus, die Schäden an Scheibe und Fensterrahmen hinterließen. Als die Frau nach draußen schaute, meinte sie genau jene Person zu erkennen, mit der es immer wieder Probleme gibt. Anhand der oftmals getragenen Tarnbekleidung und seinem Gang ordneten sie und ihr Mann den vermeintlichen Täter zu.

Doch bei der polizeilichen Vernehmung einen Tag später gab die Frau lediglich an, einen Schatten gesehen zu haben. Wäre hier schon der Name des Beschuldigten gefallen, hätte er auch Eingang in das Schriftstück gefunden, versicherte die damals mit dem Fall betraute Polizistin. Darüber hinaus erinnerte sie sich an eine recht chaotische Anhörung, die immer wieder von Unterbrechungen und ausschweifenden Ausführungen durch die Eheleute unterbrochen wurde.

Schließlich rief ein Funkspruch die beiden Beamten zum nächsten Einsatz. Das Protokoll ihrer Anhörung, beteuerte die ältere Frau, habe sie in der Eile zwar unterschrieben, aber gar nicht gelesen.

Die Staatsanwaltschaft packte den Fall zu den Akten. Doch die Eheleute legten Widerspruch ein und benannten nun erstmals den Mann namentlich, von dem sie meinten, er sei der Täter. Tatsächlich kam es zur Anklage. Die Verhandlung aber endete mit einem Freispruch für den Angeklagten. Richter Jörg Türpitz schätzte seinerzeit die Beweislage als nicht ausreichend ein. Unglaubwürdig war für ihn auch, dass kurz nach der Tat mit frischer Erinnerung nur ein Schatten erkannt, Monate später aber detailliert von einer konkreten Person gesprochen wurde.

Inzwischen zeigte die Gegenseite die Eheleute wegen falscher uneidlicher Aussage an. Aufgrund der objektiven Beweislage kam die Staatsanwaltschaft gar nicht umhin, die Mindeststrafe von drei Monaten zu beantragen, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung. Für den Verteidiger des Ehepaares eine Farce: „So ein Verfahren habe ich in meiner 55-jährigen Tätigkeit noch nicht erlebt“, stellte er fest. Man habe es hier mit 80-jährigen Menschen zu tun, die sich möglicherweise geirrt haben könnten. Einen Vorsatz erkennen zu wollen, sei aber völlig abwegig.

Richterin Christina Querbach sprach die Angeklagten schließlich frei. Sie glaube zwar, dass objektiv eine Falschaussage vorliegt. Allerdings hätten die Eheleute den Vorgang womöglich so oft innerlich wiederholt, dass er für sie nun der Wahrheit entspricht.