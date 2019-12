Tim Enders und Schulleiter Volker Rusch in der Jakobuskirche.

Ehrung zu Beginn des Benefizkonzerts in Ilmenau

Tim Enders wurde am Freitagabend beim Konzert der Goetheschule Ilmenau von Schulleiter Volker Rusch geehrt. Er war Deutschlands bester Teilnehmer der Junior-Wissenschafts-Olympiade in Katar. Die Schule hatte zum weihnachtlichen Benefizkonzert in die Jakobuskirche eingeladen. 125 Schülerinnen und Schüler standen auf der Bühne. Die Einnahmen sind für die Ilmenauer Tafel.