Eigener Prospekt für Stützerbach und Frauenwald

Ilmenau. Wegen ihrer Sonderstellung im Tourismus sind die beiden frisch nach Ilmenau eingemeindeten Orte Frauenwald und Stützerbach in diesem Jahr erstmals mit einem eigenen Reiseplaner vertreten. Bis es zu einer Überarbeitung der gesamten Tourismuskonzeption gibt, wird das auch so bleiben. Perspektivisch aber wünscht sich die Ilmenauer Stadtverwaltung, dass einmal alle Ortsteile gemeinsam mit der Kernstadt in einem Prospekt auftreten.

Zunächst gab es im Amtshaus die Hoffnung, dass die wegen der Gebietsreform aufgelöste Verwaltungsgemeinschaft Rennsteig auch weiterhin gemeinsame touristische Wege beschreitet. Doch Schmiedefeld schlüpfte nicht nur verwaltungstechnisch unter das Dach der Stadt Suhl, sondern auch in Sachen Marketing. Damit war es nun an Ilmenau, Frauenwald und Stützerbach, eine neue Form der Präsentation zu finden.

Inhaltlich ist der neue Reiseplaner voll und ganz auf die Eigenheiten der beiden touristisch geprägten Gemeinden ausgerichtet. Sandra Schneider und Sabine Büchner, die Ansprechpartnerinnen in den Tourist-Informationen vor Ort, stellten in monatelanger Arbeit die Inhalte für den Prospekt zusammen. Das Konzept stammt aus der Feder von Birgit Wlasak von Stadtmarketing im Kultur- und Sozialamt.

Optisch ist die Ilmenauer Handschrift erkennbar, denn bei der Gestaltung wurde Wert auf ein identisches Layout gelegt. Seine Premiere hatte der Reiseplaner 2020 für Frauenwald und Stützerbach bei der „grünen Woche“ in Berlin. Dort war das Produkt gefragt, „wir hatten einen guten Abgriff“, sagt Birgit Wlasak.

Neben der Vorstellung der beiden Orte, ihren Traditionen und Veranstaltungen, gibt es im Prospekt auf jeder Seite einen besonderen Tipp: Mal wird auf die Radtouren von Gastronom und Frauenwalds Mountainbike-Pionier Erik Lauterbach verwiesen, mal auf die Möglichkeit der Wildtierbeobachtung. Auch die Übernachtung im Bunkermuseum fehlt nicht. „Es sind schöne Angebote dabei, was auch daran liegt, dass es vor Ort ein ganz starkes Vereinsleben gibt“, berichtet die Marketingmitarbeiterin. Auch Ausflüge in die nähere Umgebung sind enthalten – darunter die Winterwelt in Schmiedefeld oder das Meeresaquarium in Zella-Mehlis, natürlich aber auch Angebote aus Ilmenau.

Mit 24 Einträgen von Vermietern aus Stützerbach und 34 aus Frauenwald ist nicht ganz die Hälfte aller Anbieter von Übernachtungsmöglichkeiten enthalten. Das führt die Ilmenau-Information darauf zurück, dass sich einige Pensions- und Hotelbetreiber andere Möglichkeiten der Werbung suchen, wie etwa die Buchung über Internetanbieter. Ähnlich ist das Verhältnis aber auch in der Kernstadt.

Gute Nachrichten gibt es hinsichtlich der Auslastung der Gästebetten in den oberen Ortsteilen im Vergleich der Jahre 2018 und 2019. Birgit Wlasak berichtet von einer 13-prozentigen Steigerung der Übernachtungen in Frauenwald von 30.246 auf 34.760. Leicht nach oben zeigt die Kurve auch in Stützerbach, wo die Übernachtungszahlen von 14.977 auf 15.373 kletterten.

Beide Orte stehen in diesem Jahr noch vor besonderen Herausforderungen: Für Stützerbach steht die Nachzertifizierung als Luftkurort an. Frauenwald hingegen will das im Jahr 2015 mit Auflagen erteilte Zertifikat Erholungsort in ein dauerhaftes Gütesiegel überführen. Dafür müssen entweder 50 Prozent aller Vermieter drei Sterne besitzen – oder zumindest die Hälfte aller verfügbaren Betten im Ort. Sabine Büchner erhält dafür eine Qualifizierung über den deutschen Tourismusverband, um danach als Prüferin vor Ort tätig werden zu können, so Birgit Wlasak.