Unbekannte sind in Ilmenau in einen Keller eingebrochen.

Einbrecher stehlen Laptop, Handys und E-Bike in Ilmenau

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in ein Haus in der Dr.-Zimmermann-Straße in Ilmenau eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass der Einbruch zwischen Samstag und Sonntag in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 7.15 Uhr stattgefunden haben muss.

Der oder die Täter seien in den Keller eingebrochen und hätten ein graues E-Bike der Marke „Cube Access One“, einen grauen „Lenovo“ Laptop und ein I-Phone und ein Smartphone der Marke „Honor“ im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder der Beute machen können, sich unter Telefon 03621/ 781424 und der Bezugsnummer 0022001/2020 zu melden.