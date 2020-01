Ilmenau. Auf einem Gartengrundstück in Ilmenau wurde in einen Bungalow eingebrochen. Die Täter entwendeten Gegenstände im Wert von etwa 400 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einbruch in Bungalow in Ilmenau

Auf einem Gartengrundstück in der Langewiesener Straße in Ilmenau wurde in der Zeit zwischen 06.01.2020, bis 13.01.2020, in einen Bungalow eingebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Der oder die unbekannten Täter entwendeten aus dem Inneren eine Wasserpumpe, ein Radio, Alkohol und Leergut im Wert von etwa 400 Euro. Ein Sachschaden von 50 Euro wurde hinterlassen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen.

