In Ilmenau wurde in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen.(Symbolbild)

Ilmenau. Ein Unbekannter ist in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Ilmenau gelangt und hat dort zwei Kellerabteile aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Einbruch in Keller eines Mehrfamilienhauses in Ilmenau

In der Zeit von Freitag bis Montag gelangte ein Unbekannter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hanns-Eisler-Straße in Ilmenau und brach dort zwei Kellerabteile auf.

Wie die Polizei mitteilte, wurden verschiedene Lebensmittel und eine Bohrmaschiene der Marke Makita gestohlen. Die Beute hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden beträgt 50 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen.

