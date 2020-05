Ilmenau. Insgesamt zwölf Keller haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag in Ilmenau aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Einbruchsserie in Ilmenauer Kellern

In insgesamt zwölf Keller brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag in zwei Wohnblöcken in der Ilmenauer Straße Zur Aktien auf. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten der oder die Täter nach aktuellem Erkenntnisstand ein orangenes Mountainbike der Marke Canyon, Typ Neurom, im Wert von über 2000 Euro.

Außerdem wurden alkoholische Getränke im Wert von etwa 50 Euro geklaut. Insgesamt entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat in der Nacht zu Freitag verdächtige Personen im Bereich der Straße Zur Aktien wahrgenommen oder kann Informationen zum Verbleib der entwendeten Gegenstände geben? Hinweise nimmt die Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677 / 601124 entgegen.

