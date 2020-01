Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Elternworkshop im Arnstädter Baumhaus

Zu einem Elternworkshop sind Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in das Kinder- und Jugendschutzzentrum Baumhaus eingeladen. „Vieles, was Eltern in den aufregenden ersten drei Jahre mit ihren Kinder beschäftigt, wollen wir aufgreifen und diskutieren“, sagt Annett Sterner, Diplom-Sozialpädagogin im Baumhaus. „Zudem haben Eltern die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern auszutauschen.“ Die vier Treffen stehen unter folgenden Leitsätzen: 1. Vertrauen können - Die Wichtigkeit einer liebevollen Beziehung zwischen Mutter, Vater und Kind. 2. Auf eigenen Beinen stehen. 3. Beim Spielen lernen. 4. Nobody is perfect.

Es wird während des Kurses eine Kinderbetreuung in den Räumen des Baumhauses angeboten. Außerdem soll es informatives und anschauliches Material rund um die genannten Themen geben. Der Elternkurs „Auf eigenen Beinen stehen“ findet im Kinder- und Jugendschutzzentrum Baumhaus in der Arnstädter Rosenstraße 19 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte Eltern treffen sich jeweils dienstags 4. Februar, 18. Februar, 3. März und 10. März in der Zeit von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Um verbindliche Anmeldung bis zum Mittwoch, den 29. Januar, wird gebeten. per E-Mail oder telefonisch an.

Kontakt: kjsz@ms-arn.de, Telefon: 03628-929104