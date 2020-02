Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erlös des Weihnachtskonzerts geht an die Ilmenauer Tafel

Ilmenau. Die Schüler der Ilmenauer Goetheschule haben nahezu den gesamten Erlös aus ihrem Weihnachtskonzert an die vom Marienstift betriebene Tafel gespendet. 1052 Euro überreichte in dieser Woche der stellvertretende Schulleiter Robby Krämer an den Verantwortlichen Marco Heilwagen. Die Einrichtung kann das Geld gut gebrauchen, denn inzwischen sind 700 Menschen gemeldet. „Wir diskutieren viel über den Werteverfall in weiten Teilen unserer Gesellschaft. Die Tafel steht für Werte wie Solidarität und Mitmenschlichkeit“, sagte Robby Krämer. Die Ilmenauer Einrichtung plant einen Umzug und ist auf der Suche nach einem neuen Standort.