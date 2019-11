Ilmenau. In einem Ilmenauer Supermarkt wurde ein Mann beim Diebstahl beobachtet. Noch an der Kasse verzehrte er sein Beutegut. Dann wird er ausfällig.

Ertappter Dieb verzehrt vor Augen der Kassiererin Beutegut

In einem Supermarkt in der Ziolkowskistraße in Ilmenau trat am Donnerstagnachmittag ein 34-jähriger nicht nur durch seinen unglücklichen Versuch eines Ladendiebstahls in Erscheinung.

Das Hineinstopfen von Alkohol und Süßigkeiten in seinen Rucksack blieb einer Mitarbeiterin nicht unbemerkt. Als sie den Herrn an der Kasse darauf ansprach, reagierte er aggressiv.

Beutegut aufgegessen

Er setzte sich auf ein Kassenband und leerte spontan eine dreiviertel Flasche Rum und aß ein paar Donuts, alles unbezahlte Ware aus seinem Rucksack.

Kurz bevor die Polizei eintraf, unternahm er einen Fluchtversuch, der am Marktausgang endete, als die alarmierten Polizeibeamten ihm entgegen kamen.

Da er keinen Ausweis vorweisen konnte, musste er zur Dienststelle gebracht werden.

Auf dem Weg dorthin brachte der ertappte Dieb seinen Frust mit Beleidigungen und Bedrohungen zum Ausdruck. Mehrere Anzeigen wurden aufgenommen.