Der Ferienpark in Großbreitenbach erfreut sich in dieser Saison einer guten Frequentierung.

Die Anlage in Großbreitenbach ist in dieser Saison gut ausgelastet. Weitere Bungalows sollen saniert werden.

Ferienparkbetreiber will Erneuerungskurs fortsetzen

Großbreitenbach. Auf eine gute Saison blickt der Wohnmobil-Ferienpark in Großbreitenbach zurück - trotz, oder gerade wegen der Coronakrise. Ganz genau lässt sich das nicht sagen, doch der Trend hin zum Urlaub in Deutschland, verbunden mit einer eigenen oder geliehenen mobilen Unterkunft, ist auch am Süden des Ilm-Kreises nicht spurlos vorbeigegangen. „Wir waren durchweg gut gebucht“, stellt Leiter Bernd Staude im Gespräch mit unserer Zeitung fest.