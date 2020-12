Feuerwehreinsatz in Ilmenau

Dienstagmittag kam es in einer Wohnung an der Ilmenauer Mittelfeldstraße zu einer Rauchentwicklung, weshalb auch laut Polizei die Feuerwehr im Einsatz war. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der 80 Jahre alte Bewohner Essen auf dem Herd anbrennen lassen, was zur Entstehung des Rauchs führte.

Der Mann wurde vorsorglich medizinisch versorgt, blieb aber unverletzt.

