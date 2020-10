Film über Auswanderer: Eine Bühne für Böhlen

Arnstadt. Das Rennsteiglied erklingt. Von der Holzbank auf dem Hügel aus gibt es einen weiten Blick auf die umliegenden Berge. Doch es ist nicht der Thüringer Wald über den das Kameraauge da schweift, es ist das Hochland Brasiliens. Mit diesem Brückenschlag zwischen hier und dort, zwischen Deutschland und Südamerika, endet der Film „Bei den Kaffeepflückern in Brasilien“, der am Samstag im Theater Weltpremiere feierte.

„Das ist Geschichte mit echten Menschen nicht mit Dokumenten“, wird kurz zuvor der brasilianische Wissenschaftler Joao Klug zitiert. Diese echten Menschen, sie sitzen im Publikum und sind sichtlich bewegt. Dieter Lange, den in Böhlen alle nur Schanz nennen, und Hans-Günther Schneider.

Die beiden Heimatforscher, die in mehr als zwei Jahrzehnten akribischer Arbeit die Geschichte der 154 Frauen, Männer und Kinder aufarbeiten, die 1852 als angebliche Unruhestifter aus Böhlen im heutigen Ilm-Kreis vertrieben wurden. Und deren Arbeit nun in diesem Film gipfelt.

Regisseur und Kameramann im Publikum

Auch Gerald Backhaus und Sven Klöpper sitzen im Publikum. Regisseur und Kameramann des Filmes. Dass sie Lange und Schneider kennenlernten, da half auch der Zufall ein bisschen mit. Backhaus stellte in Ilmenau seinen Film über Thüringer Dialekte, der am Mittwoch im Rahmen des Seniorenkinos ebenfalls im Theater zu sehen sein wird (Beginn 10 Uhr), vor, als ihn ein Mann ansprach, „da sind zwei in Böhlen, die müssen sie unbedingt kennen lernen.“

Gesagt, getan. „Die Geschichte hat mich sofort fasziniert“, sagt Backhaus. Leicht war es trotzdem nicht, den Film zu realisieren. „Wir haben uns bei Geldgebern erstmal eine ziemlich blutige Nase geholt.“ Doch schließlich stand die Finanzierung und man konnte sich im November letzten Jahres auf den Weg machen.

Dem Publikum begegnen im Film viele echte Menschen und ihre Geschichte. Sie heißen Bauer, Ehrhardt, Werlich oder einfach Müller. Typisch deutsche Namen eben. Typisch für Böhlen. Doch woher ihre Vorfahren eigentlich stammen, warum sie von ihnen einen Dialekt lernten, den ihre Hunsrücker Nachbarn als „Kaffeepflückerisch“ betitelten, das wussten sie nicht bevor Dieter Lange und Hans-Günther Schneider kamen und ihnen ihre Identität wiedergaben.

Als Deutsch zu sprechen plötzlich lebensgefährlich wurde

Der Film erzählt von der schweren Anfangszeit im fernen Brasilien, von der nicht minder schweren Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als Deutsch zu sprechen plötzlich lebensgefährlich wurde und vom Leben heute, in bescheidenem Wohlstand. Er erzählt auch von der Freude, mit der der Besuch aus dem fernen Deutschland empfangen wurde und wie dankbar man für die zurückgegebene Identität ist.

Und auch für die Entschuldigung für das Verbrechen an ihren Vorfahren, welche die Besucher mitbrachten. „Nur wer andere Kulturen kennt, kann sie verstehen“, sagt Landratin Petra Enders (parteilos), die den Film unterstützte. Sie und Peter Grimm (SPD), Bürgermeister der Landgemeinde Großbreitenbach, können sich gut vorstellen, eine dauerhafte Freundschaft zu den Menschen in Segunda Linha und dem Umland zu knüpfen.

Videogrüße in der Mundart

Gern hätten die Brasiliener auch die Filmpremiere mitgefeiert. Corona machte es unmöglich. Umso herzlicher fallen die Videogrüße aus, die über den großen Teich gesendet wurden. In typisch Bellrer Mundart, versteht sich. Die sterbe aber so langsam aus, die Jugend spräche sie kaum noch, bedauert Fritz Müller, einer der echten Menschen im Film.

Wie groß das Interesse an der Premiere war, zeigte die Schlange vor dem Theater, die für eine halbstündige Verspätung sorgte. Am Ende gibt es von „Schanz“ Lange Dank „für alle, die uns unterstützt haben“.

Und was hat es nun mit der Bank auf sich. „Das kennt man in Brasilien gar nicht. Deshalb hatten wir uns vorgenommen, bei unseren nächsten Besuch bauen wir eine“, erklärt er. Und das haben die beiden Heimatforscher auch getan, wie der Film zeigt.