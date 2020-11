Firma spendet Parkbank für Spielplatz in Ilmenau

Eine Parkbank spendete die Firma Ilmsens der Stadt für den Spielplatz an der Erfurter Straße. Zur Übergabe saßen Geschäftsführer Hans-Christian Fritsch (links) und Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) am Donnerstag Probe. Die Bank hat einen Wert von rund 800 Euro. Die Ilmenauer Firma schätze, was die Stadt für Familien tue. „Wir möchten der Stadt etwas zurückgeben", so der Geschäftsführer. „Wir freuen uns, wenn sich Unternehmen mit der Stadt identifizieren", sagte der Oberbürgermeister, der auf Nachahmer hofft: „Wir haben noch mehr Möglichkeiten und Bänke.“ Ilmsens entwickelt und vermarktet Ultrabreitband-Sensortechnologien.