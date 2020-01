Fortsetzungsverhandlung endet mit einem Schuldspruch

Ilmenau. Mit einer Verurteilung endete in dieser Woche das Verfahren gegen einen 32-Jährigen wegen des Fahrens ohne Führerschein am Amtsgericht. Vorsitzender Jörg Türpitz sah es als erwiesen an, dass der Mann, ein deutscher Staatsbürger, das auf seine Mutter zugelassene Fahrzeug im Januar des vergangenen Jahres benutzt hatte, um auf den Ilmenauer Campus zu fahren.

Der Fall war deswegen außergewöhnlich, weil nur ein Zufall die Polizei zu dem Angeklagten führte. Denn eigentlich waren die Beamten gar nicht auf ihn aus, sondern hatten mit der Ermittlung von Drogenlieferungen an ein Schließfach in Ilmenau zu tun. Im Zusammenhang mit der Observierung des Objekts fassten sie einen Mann, der gerade frische Ware in Empfang nehmen wollte. Bei dessen Vernehmung fiel dann der Name des 32-Jährigen, der angeblich ebenso Zugang zu dem Schließfach hatte.

Also begaben sich die Polizisten zur Adresse des Genannten, um eine Wohnungsdurchsuchung vorzunehmen. Dort öffnete ihnen die Lebensgefährtin des Mannes und sagte, dass er zum Campus gefahren sei. Darauf liegt die Betonung, denn schon zu diesem Zeitpunkt wussten die Beamten, dass der Angeklagte gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Die war ihm vom Kraftfahrt-Bundesamt unanfechtbar entzogen worden wegen der „Neigung zur Rauschgiftsucht“. Vor Gericht machte die Frau von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.

Nachdem rund um den Stellplatz des Fahrzeugs frische Reifenspuren gefunden wurden, begab sich ein Teil der Ermittler zum Campus, um den 32-Jährigen zu befragen. Dabei stellte sich auch heraus, dass er den Schlüssel zum Wagen dabei hatte. Offen blieb bei der Verhandlung, ob das Fahrzeug noch warm war. Der Angeklagte sagte nämlich aus, er habe den Schlüssel nur bei sich gehabt, um nach einem Defekt zu schauen, den ihm seine Lebensgefährtin am Vortag berichtet hatte.

Zurück in der Wohnung wurde er am Rande der Durchsuchung von einem weiteren Beamten noch einmal befragt, ob er selbst gefahren sei. Das verneinte er zunächst. Doch der Polizist listete ihm nun die Bandbreite der Möglichkeiten auf, die bis hin zur Sicherstellung des Fahrzeugs reichte – mit allen damit verbundenen Kosten. Daraufhin räumte der Mann ein, hinter dem Steuer gesessen zu haben. Wenig später widerrief er sein Geständnis aber wieder. Vor Gericht sagte er aus, die Äußerungen seien unter dem Druck seines Gegenübers entstanden. Das aber wies der als Zeuge gehörte Polizist zurück: Er habe ihn belehrt und über das weitere Vorgehen informiert – mehr nicht, sagte er. Nebenbei habe er auch nicht den Eindruck gehabt, dass der äußerst selbstsicher wirkende Mann in irgendeiner Hinsicht eingeschüchtert gewesen sei, fügte er hinzu.

In seiner Urteilsbegründung konnte auch der Richter anhand der Schilderungen nicht feststellen, dass die Belehrung des Polizisten außerhalb des Üblichen lag. Der Angeklagte habe zudem zwar das Recht, sein Geständnis zu widerrufen. „Damit wird es aber nicht gegenstandslos“, stellte Jörg Türpitz fest. Die von der Staatsanwaltschaft beantragten 50 Tagessätze á 15 Euro reduzierte der Vorsitzende wegen der finanziellen Situation des Angeklagten auf 10 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Inwieweit der 32-Jährige etwas mit den Drogen zu tun hatte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.