Aus der Fischerhütte soll ein internationaler Campus werden. Damit verbundene Eingriffe in die Natur stehen in der Kritik.

Fraktion kritisiert Eingriffe in die Natur

Ilmenau. Vor der Abstimmung im Stadtrat über den Bebauungsplan des ehemaligen Glaswerks Fischerhütte in Ilmenau hat die Fraktion von Bürgerbündnis / Die Grünen ihre Kritik an den mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffen in die Natur erneuert.