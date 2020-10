Frau vor Klinik geschlagen – Polizei sucht Zeugen und Opfer

Ilmenau. Nach einem Übergriff eines Unbekannten in Ilmenau sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls – und der betroffenen Frau.

Ein Zeuge beobachtete am Dienstagmorgen, wie eine Frau gegen 7 Uhr von einem Mann auf einem Parkplatz vor dem Krankenhaus in der Oehrenstöcker Straße offenbar geschlagen wurde. Laut Polizei rief der Zeuge aus der Entfernung, dass der Mann von der Frau ablassen solle. Daraufhin habe der Unbekannte die Frau am Arm gepackt und mit sich gezogen.

Die Frau sei mit einer dunklen Jacke und der Mann mit einem hellen Kapuzenoberteil bekleidet gewesen.

Wer hat den Vorfall ebenfalls beobachtet und kann nähere Angaben machen? Zeugen und insbesondere die betroffene Frau werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 zu melden.

