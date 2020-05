Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Friedersdorfer bekommen Geld für Jubiläumsschrift

Der Heimat- und Geschichtsverein „Ölschröte“ kann sich über Lottomittel in Höhe von 4000 Euro für die Anfertigung einer Jubiläumsschrift anlässlich der 650-jährigen Erwähnung des Ortes freuen. Dazu hatte der Landtagsabgeordnete Andreas Bühl (CDU) einen entsprechenden Antrag im Thüringer Ministerium für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten gestellt. Die Kosten für die Jubiläumsschrift würden die Eigenmittel des Vereins überschritten, teilte er mit. Auch wenn aufgrund der Corona-Lage die vielfältigen Jubiläen der Orte in der Landgemeinde Großbreitenbach verschoben werden müssen, so sei die Jubiläumsschrift gut angelegtes Geld. Nun könne man sich im Ort langfristig auf das Jubiläum vorbereiten und die Feier dann hoffentlich unbeschwert nächstes Jahr nachholen.

Der Verein hat sich im Jahr 2004 gegründet, um die Geschichte von Friedersdorf aufzuarbeiten und den Ort im Thüringer Wald zu beleben sowie zu verschönern. Im letzten Jahr veranstaltete der Verein verschiedenste Höhepunkte, vom jährlichen Tränkenfest über die Frauentagsfeier bis hin zum Schreiben einer Ortschronik und dem wöchentlichen Treffen der Senioren im Dorf. Aktuell steht an, die Ortschronik in der Jubiläumsschrift zusammenzufassen