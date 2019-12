Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frostige Schönheit auf dem Ilmenauer Weihnachtsmarkt

Ilmenau. Für Sonntag, dem 15. Dezember, konnte die Stadtverwaltung einen besonderen Gast für den Ilmenauer Weihnachtsmarkt gewinnen. In Anlehnung an die bekannten Filme wird „Elsa, die Eiskönigin“ um 15 Uhr auf der Bühne am Kirchplatz die Besucher verzaubern. Die Figur der Elsa wird von Eileen Schindler verkörpert, die bereits die Eröffnung der Eisbahn in Weimar musikalisch begleitet hat. Es sind auch Fotos mit der frostigen Schönheit möglich.