Für das Schlittenhunderennen fehlt noch der Schnee

„Wir haben alles in Topf und Eimer, nur der Schnee fehlt“, sagt Hans-Jürgen Ebert. Dem Rennleiter des Internationalen Schlittenhunderennens macht das Frühlingswetter Sorgen. „Den Termin 31. Januar bis 2. Februar sehe ich dahinschwimmen“, sagt Ebert. Mittwoch dieser Woche soll entschieden werden, ob die Deutsche Meisterschaft auf das Wochenende 14. bis 16. Februar verschoben wird. Den Ausweichtermin hatte der Schlittenhundesportclub Thüringen (SSCT) bereits vorab eingeplant.

Laut Ebert müssten mindesten 40 Zentimeter Schnee fallen. Der Pistenbully drückt den Schnee fest zusammen, dann bleiben 20 Zentimeter als Grundlage für die Gespanne. Auf Rollen könne die Meisterschaft nicht ausgetragen werden, sie müsse auf Schnee stattfinden, sagt der Rennleiter.

130 Starter aus sechs Nationen haben sich bereits angemeldet, und es ist noch nicht Meldeschluss. Mehr als 1000 Schlittenhunde würden nach Frauenwald kommen. Laut Touristinformation ist Frauenwald am übernächsten Wochenende nahezu ausgebucht. Nur ein Vermieter hat derzeit noch freie Kapazitäten.

Die Vorbereitungen für das Rennen sind abgeschlossen. Auch die Frauenwalder Vereine sind wieder mit beteiligt und helfen an den Renntagen und davor. Unter ihnen sind wie gewohnt beispielsweise der Verein Bürgersteig, die Naturfreunde, die Feuerwehr, der Kirmes- und Wanderverein. Ebert ist froh, dass die Vereine auch am Ersatz-Wochenende zur Verfügung stehen.

In diesem Jahr soll die Videoleinwand am Sportplatz größer und besser aufgebaut werden. Damit können die Besucher Livebilder von der Strecke verfolgen. Los soll es Freitag, 31. Januar, mit der Frauenwalder Suppennacht gehen. Eine Lasershow ist zudem geplant. Die Rennen sollen Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 15 Uhr stattfinden. Eine Party steht am Samstagabend ab 19.30 Uhr im beheizten Festzelt auf dem Programm.

Sollte es zum Rennen am Ersatz-Termin kommen, bedeutet das für den SSCT eine größere Belastung. Denn nur eine Woche später soll in Oberhof das nächste Rennen stattfinden. „Ich bin mittlerweile entspannter“, sagt Ebert, der in diesem Jahr das 25. Rennen in Frauenwald mitorganisiert. Nur fünf Mal musste die Veranstaltung in dieser Zeit abgesagt werden, weil nicht genug Schnee lag.