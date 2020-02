Für viele Ilmenauer Straßen werden noch Ausbaubeiträge fällig

Ilmenau. Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge war eines der Prestigeprojekte in der vergangenen Legislaturperiode der rot-rot-grünen Landesregierung. Doch aus dem Vorhaben, alle noch ausstehenden Summen von Eigentümern auf einen Schlag auszusetzen, wurde nichts. Stattdessen kam es zu einer Regelung, wonach alle bereits beendeten Straßenbaumaßnahmen noch bezahlt werden müssen – alle begonnenen und in Zukunft geplanten hingegen nicht.

Das führt nun dazu, dass auch in Ilmenau noch eine Vielzahl Grundstücksbesitzer zur Kasse gebeten werden. „Für alle die Straßen, deren sachliche Beitragspflicht bis zum 31. Dezember 2018 entstanden ist, sind noch Ausbaubeiträge zu erheben“, teilte auf Anfrage unserer Zeitung die Stadtverwaltung Ilmenau mit. Die Höhe der Beiträge wird sich nach Angaben aus dem Rathaus auf insgesamt 2,1 Millionen Euro belaufen.

Trotz des Vorhabens der Landesregierung war das Versenden von Bescheiden in Ilmenau nie ausgesetzt worden. „Bereits 2019 wurden Bescheide für Maßnahmen verschickt, die von der Stichtagsregelung nicht betroffen waren. Die Erhebung muss Ende 2022 abgeschlossen sein, da sonst Verjährung eintritt“, hieß es.

In einigen Ortsteilen sindwiederkehrende Beiträge üblich

Und so werden auch in diesem Jahr noch Grundstückseigentümer Bescheide für Straßenausbaubeiträge erhalten. Abgerechnet werden in den kommenden Monaten die Rottenbachstraße, An der Schloßmauer Süd, die Professor-Schmidt-Straße und die Straße Zechenhaus. Allein für diese vier Baumaßnahmen werden im Haushalt des Jahres 2020 Einnahmen durch Anliegerbeiträge in Höhe von 364.000 Euro geplant.

Hinzu kommen die Summen aus den Ilmenauer Ortsteilen, in denen noch wiederkehrende Beiträge gelten. Denn das ist die Besonderheit an dem durch die Gebietsreform größer gewordenen Ilmenau: Während hier wie in den bislang eigenständigen Städten Gehren und Langewiesen einmalige Beiträge erhoben wurden, gab es andernorts wiederkehrende Beiträge. Das bedeutet, dass in einem Abrechnungsgebiet die Grundstückseigentümer entsprechend des Straßenausbaus jährlich kleinere Summen bezahlen mussten – und nicht auf einen Schlag wie bei einmaligen Beiträgen.

Auch hier wird nach Auskunft der Stadtverwaltung ähnlich verfahren: Alle Investitionskosten, die bis zum Stichtag 31. Dezember 2018 anfallen, werden noch auf die Beitragspflichtigen umgelegt. Zu den Kommunen mit wiederkehrenden Beiträgen gehörten die bisherigen Mitgliedsgemeinden der Wolfsberggemeinde, Pennewitz und Frauenwald.

Straßen, für die noch Beiträge bezahlt werden müssen:

Johannesschacht, An der Schloßmauer Süd, Scheffelstraße, Rottenbachstraße, Corona-Schröter-Straße, Zechenhaus 2. BA, Pfaffenholz, Ehrenbergstraße, Neue Marienstraße, Prof.-Schmidt-Straße, Wiesenstraße Unterpörlitz, Lindenplatz Unterpörlitz, Mittelstraße Unterpörlitz, Goethestraße Manebach, Weide und Mönchstraße (beide Langewiesen) sowie wiederkehrende Beiträge in Wolfsberg und Frauenwald.

Straßen, für die nicht mehr bezahlt werden muss:

Gartenstraße, Steinstraße, Corona-Schröter-Straße 2. Bauabschnitt, Lärchenwäldchen, Schlüfter Unterpörlitz und Langewiesenerstraße in Oehrenstock sowie die geplanten Maßnahmen Berggrabenweg in Manebach, Dr.-Hans-Vogel-Weg, Mühlgraben, Hangeberg, Zum Roten Stein Langewiesen und Bahnhofstraße in Stützerbach sowie Schmücker Straße in Manebach.