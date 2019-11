Funktionsräume für spätere Mehrzweckhalle in Langewiesen

Zur Baustellenbesichtigung traf sich am Montagnachmittag der Bauausschuss des Ilmenauer Stadtrates am Kultur- und Sportzentrum in Langewiesen, das befindet sich im Gewerbegebiet In den Folgen bei der Schulsporthalle und dem neuen Kunstrasenfußballplatz. Der dritte Bauabschnitt ist am Kultur- und Sportzentrum im Gange, Heiz Völker aus dem Bauamt bezeichnete ihn als Funktionsriegel. Im September wurden die Bauarbeiten hier wieder aufgenommen, bis Juni nächsten Jahres soll der Gebäudeteil mit seinen Außenanlagen fertig sein. Er wird alles Notwendige an Funktionsräumen enthalten, das später für eine Mehrzweckhalle für 700 Zuschauer gebraucht wird, aber diese ist momentan nicht auf dem Plan, weil die Stadt Ilmenau hierfür weder eigenes Geld noch Fördermittel zur Verfügung hat. Bauamtsleiter Thomas Schäfer rechnet für die Halle mit Baukosten von mindestens vier Millionen Euro.

Der 3. Bauabschnitt vom Kultur- und Sportzentrum in Langewiesen wurde vom Bauausschuss Ilmenau besichtigt. Foto: André Heß