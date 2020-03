Achim Bartholome musste schließen wegen der Schutzauflagen. Jetzt verkauft er vor der Gaststätte Veronikaberg in Martinroda.

Martinroda. Wirt in Martinroda macht aus der Not eine Tugend.

Gaststätte zu, Straßenverkauf offen in Martinroda

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gaststätte zu, Straßenverkauf offen in Martinroda

Wirt Achim Bartholome hat aus der Not eine Tugend gemacht. Er verkauft vor seinem geschlossenen Gaststätte Veronikaberg in Martinroda Bratwürste, Bratklöpse und Leberkäs-Semmel und andere Lebensmittel des täglichen Bedarfs. In den Genuss der Wurst zum Selbstkostenpreis und freier Heißgetränke kamen kürzlich Feuerwehrleute, die im Ort einen Einsatz hatten.