Der Ilmtalradweg ist an der Ausfahrt vom neuen Wohngebiet Am Ilmufer stark befahren, hier sollen bauliche Änderungen erfolgen.

Gefährlich: Wo Radler und Autofahrer sich kreuzen

Durch den Hilferuf beunruhigter Eltern und individueller Erfahrungen wurde der Kinder- und Jugendbeirat Ilmenau (KJB) in Verbindung mit dem Allgemeinen Deutscher Fahrrad Club Ilmenau (ADFC) aktiv, um auf eine verkehrsgefährdende Situation am Ilmtalradweg im Bereich Am Ilmufer hinter der neuen Ilmenauer Schwimmhalle an einer Brücke über die Ilm aufmerksam zu machen.