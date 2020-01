Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gegen den Leerstand im ländlichen Raum

Studierende der Fachhochschule Erfurt widmen sich in einem Projekt in der KOMET-Region Großbreitenbach dem Leerstand und dem Wohnungsmarkt im ländlichen Raum, teilte die Kreisverwaltung mit. Unterstützt werden sie vom KOMET-Projekt. Am Sonntag, 26. Januar, findet um 15 Uhr ein Tag der offenen Tür zum Erhalt und der Belebung der historischen Altstadt Großbreitenbach, Hauptstraße 141, statt. Das Haus ist derzeit ungenutzt und soll an diesem Tag zum Leben erweckt werden, um anschaulich zu zeigen, welchen Potenziale solche Objekte haben. Es wird einen Rundgang durch das Objekt und eine Vorstellung der Immobilie geben. Zudem werden die Gewinnerinnen und Gewinner eines Fotowettbewerbes prämiert, der über den Jahreswechsel in der Region stattfand. Junge Menschen sollten in Bildern ihre Heimat festhalten und aus ihrer Sicht in Bildern erzählen, was die Landgemeinde Großbreitenbach ausmacht. Die Studierenden des Studienganges Stadt- und Raumplanung der Fachhochschule Erfurt stellen zudem ihre Arbeit vor. Vor Ort zeigt sich auch das KOMET-Projekt noch einmal mit seinen Ergebnissen und stellt dar, wie über ein Nutzungsmanagement der Leerstand in den Gemeinden angegangen wird, um die Häuser wieder bewohnbar zu machen.