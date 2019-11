Gehrener Eltern halten an Standort für neuen Kindergarten fest

Gehrener Eltern wollen nichts unversucht lassen, um die Standortentscheidung für einen neuen Kindergarten zugunsten des mehrheitlich von ihnen favorisierten Ilmkristall-Geländes zu verschieben. Am Dienstagabend überreichten sie Ortsteilbürgermeisterin Sabine Krannich (Die Linke) eine Petition mit 625 Unterschriften. Zugleich wurde durch das Ortsteilratsmitglied Peter Hille (Freie Bürgergemeinschaft) ein Brief an Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke) geschrieben, in dem um ein Überdenken der Förderrichtlinien gebeten wird.

Denn während der von der Ilmenauer Stadtverwaltung bevorzugte Standort am ehemaligen Marstall durch finanzielle Hilfen aus der Städtebauförderung unterstützt werden könnte, stehen für die Wiese des ehemaligen Ilmkristall-Kombinats bislang keine Zuwendungen in Aussicht. Bei Kosten in Höhe von rund 3,6 Millionen Euro ist die Stadt aber eigenen Angaben zufolge auf eine Förderung angewiesen. Das könnte Sie auch interessieren: Zwei Standorte für einen Kindergarten in Gehren

Ilmenauer Stadtverwaltung für zentrale Vergabe von Kindergartenplätzen