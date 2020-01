Genehmigung für Brandenburger Teich bis Sommer wahrscheinlich

Ilmenau. Der Brandenburger Teich im Ilmenauer Naherholungsgebiet steht kurz vor seiner Wiederzulassung als Gewässer mit Hochwasserschutzfunktion. Wie das zuständige Umweltamt des Ilm-Kreises auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, sei die Erteilung der Genehmigung zur Wiederbefüllung der Anlage mit Wasser noch im ersten Halbjahr möglich. Wann der Teich aber auch praktisch wieder bespannt wird, ist noch offen. Denn in dem Genehmigungsverfahren wird auch noch zu klären sein, welche baulichen Veränderungen möglicherweise noch vorzunehmen sind.

„Da noch eine Zuarbeit fehlt und die Stauanlagenaufsicht nochmals beteiligt werden muss, kann ein konkreter Zeitpunkt nicht benannt werden. Insbesondere können wir über die erforderliche Bearbeitungsdauer im Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz keine genaue Aussage treffen“, teilte Amtsleiter Volker Notroff mit. Man gehe aber davon aus, dass grünes Licht in den kommenden Monaten erteilt werden kann, wenn die Genehmigungsunterlagen „zeitnah komplettiert werden und die Planung durch die Stauanlagenaufsicht positiv beurteilt wird“, hieß es aus dem Landratsamt.

Abgelassen wurde der Brandenburger Teich im Jahr 2015, da der Damm deutliche Auflösungserscheinungen zeigte. Weil die Uferhöhe bei über sechs Metern liegt, wird das Gewässer wie eine Talsperre behandelt - wofür wiederum noch weitere Auflagen erfüllt werden müssen. Nach Einschätzung von Bauamtsleiter Thomas Schäfer Ende vergangenen Jahres habe die Stadtverwaltung die planerischen Voraussetzungen dafür erfüllt - bis auf eine Zuarbeit, wie das Umweltamt erklärte.

Im Jahr 2018 musste im Teich gemäht werden. Die Kosten dafür betrugen 12.000 Euro. Foto: Arne Martius / Archiv

Da die Teiche Bestandteil des Naherholungsgebiets sind, gab es auch verschiedene Meinungen darüber, ob der Damm wieder begrünt werden soll. Die klare Antwort aus Sicht des Ilmenauer Bauamts lautet: „ Es kommen keine Bäume wieder darauf“ , erklärte Thomas Schäfer. Die seien letztlich auch der Grund dafür gewesen, dass Wurzelwerk das alte Bauwerk zerstört hatten. Denn „auf Grund der vollständigen Durchwurzelung des Dammkörpers, in dessen Folge Sickerwasser am luftseitigen Dammfuß austritt, besteht jeder Zeit die Möglichkeit eines Dammbruches“, hieß es in einer Bestandsaufnahme aus dem Jahr 2016. Daraufhin wurden bereits alle größeren Bäume entfernt.

Dennoch stehen vor allem auf der Uferseite des Dixbixer Teichs, der sich den Damm mit dem Brandenburger Teich teilt, noch etliche Bäume und Büsche. „Es kann [...] davon ausgegangen werden, dass zumindest auf dem Damm als wasserbauliche Anlage keine Bäume stehen dürfen. Aussagen zum Umfang der dauerhaften Entnahme weiterer Gehölze liegen noch nicht vor“, erklärte dazu Volker Notroff.

Für den Fall, dass noch einmal Hand an den Damm angelegt wird, ist die Stadtverwaltung von Ilmenau vorbereitet: Im Haushalt 2020 wurden unter der Rubrik „Sanierung Teiche“ 650.000 Euro eingestellt. Über 400.000 Euro wurden bereits ausgegeben.

Dass die Anlage so lange trocken steht, bedeutet nicht nur für den Förderkreis Ilmenauer Teichlandschaft als Pächter finanzielle Einbußen, sondern bescherte der Kommune selbst noch einmal zusätzliche Ausgaben. Im Jahr 2018 war der Bewuchs so hoch, dass im selbst Teich gemäht werden musste. Die Kosten dafür betrugen 12.000 Euro.