Geraberg: Vorbei an Fuchs und Eule auf den Urwaldpfad

Einer von 15 Urwaldpfaden, die bis Ende 2021 in Thüringen geschaffen werden sollen, ist am Freitag am Schullandheim in Geraberg eingeweiht worden. Mit der Umsetzung der Projekte wurde der WWF Deutschland in Kooperation mit dem Naturkundemuseum Erfurt betraut, man habe hierfür fast eine Million Euro aus EU-Mitteln über das Förderprogramm des Thüringer Umweltministeriums zur Entwicklung von Natur und Landschaft zur Verfügung, sagte Philipp Schürmann vom WWF. Die Urwaldpfade sollen sich wie Perlen an einer Kette auf den Höhenzügen um das Thüringer Becken aneinanderreihen, es gibt bereits zehn, einer davon auch im Vessertal.

Die Eingangsstele vor dem Schullandheim wurde von einem Holzschnitzkünstler aus dem Kyffhäuserkreis gefertigt, sie enthält neben dem Logo auch Uhu, Fuchs, Fledermaus, Eule, Feuersalamander und Schwarzspecht, die hier in der Region vorkommen. Auf Informationstafeln werden die Thüringer Wälder vorgestellt und ihre Bedeutung und Besonderheiten vermittelt. Der neue Pfad im Jüchnitzgrund bietet Besuchern auf einer etwa fünfstündigen Wanderung über elf Kilometer einen Einblick in die „Urwälder von morgen“. Der Urwaldpfad führt durch die Kernzone des Unesco-Biosphärenreservates und kann vom Schullandheim Geraberg und dem Mönchhof aus begangen werden, es geht an der Hohen Warte und der Braunsteinmühle vorbei. Die speziellen Waldwildnisgebiete zeichnen sich durch einen hohen Struktur- und Artenreichtum aus. Auf diesen geschützten Flächen hat sich durch ausgebliebene forstwirtschaftliche Nutzung eine Vielzahl kostbarer Wald-Lebensräume entwickelt.

Der Urwaldpfad wurde am Freitag mit einer kleinen Wanderung eingeweiht. Foto: André Heß

Im Juli hatte Philipp Schürmann, Projektmanager der Weltnaturstiftung World Wide Fund For Nature (WWF), im Ortschaftsrat Geraberg das Projekt vorgestellt, wobei er damals noch auf geteiltes Echo stieß, auch weil es bereits einen Braunsteinweg über den Bergbau und einen Klimaweg gibt, die zu betreuen seien. Ortschaftsbürgermeister Holger Frankenberg fragte, was Asphaltbelag und Forstwege mit Urwald und unberührter Natur zu tun haben. Es gehe ja um den Urwald von morgen, so die Antwort des Projektleiters damals. Grundlage für die Urwaldprojekte ist, dass die Landesregierung rund 26.000 Hektar der Waldfläche Thüringens aus der Nutzung genommen hat. Hier soll sich der Wald natürlich zum Urwald entwickeln, für Besucher erlebbar werden. Angestrebt ist eine Kombination aus naturverträglichem Tourismus, Umweltbildung und Naturschutz. Schullandheim-Leiter Jens Hertwig wunderte sich damals über die „negativen Äußerungen der Ortschaftsräte zum Wander-Tourismus in Geraberg“ . Bei 6000 bis 7000 Übernachtungen im Jahr allein im Schullandheim sollte doch die Region nicht so unattraktiv sein, fand er. Für seine jungen Gäste im Schullandheim werde der Pfad zu einer weiteren Attraktion und zur völlig neuen Erlebnis-, aber auch Lernwelt werden. Er sei gespannt, wie sich Natur und Tourismus in den nächsten Jahren entwickeln, sagte er am Freitag. Die „Urwaldperle Jüchnitzgrund“ wird auf der Webseite thueringer-urwaldpfade.de. mit sprudelndem Bach, steilen Blockschutthalden, dichten, sattgrünen Fichtenforst und lebendigen Buchenmischwäldern beschrieben. Im Jüchnitzgrund wurde vor 200 Jahren Braunstein gefördert, ein wertvolles manganhaltiges Mineral, das in der Braunsteinmühle in Arlesberg aufbereitet und dann vor allem in der Stahlindustrie genutzt wurde. Touristisch wird das auf dem Braunsteinweg veranschaulicht.