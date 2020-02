Gescheite Köpfe setzen Gedanken in Projekte um

Beim Regionalwettbewerb Westthüringen von „Jugend forscht“ am Freitag an der Technischen Universität in Ilmenau hatten die Schüler der Goetheschule aus Ilmenau nicht nur Heimvorteil, sie waren auch deutlich in der Überzahl. Von 42 demonstrierten Projekten der 59 Schüler trugen sie allein 30 bei. Die restlichen 12 kamen von der Grundschule am Stollen (1), den Gymnasien aus Eisenach, Gotha und Schnepfenthal. Weder Arnstadt noch Stadtilm nahmen teil. Diesmal nicht am Start wegen Skilager war das Gymnasium aus Neudietendorf und die Ichtershäuser Schüler wegen eines Corona-Verdachts und Schulschließung. Dass die Goetheschüler voran preschen, hängt mit den mathematisch-naturwissenschaftlichen Spezialklassen zusammen. Hier beginnen sie in der 9. Klasse an einem Thema zu forschen, um es dann bis zur Facharbeit zu vervollkommnen. Das reichen sie dann auch bei Jugend forscht ein. Der Regionalwettbewerb Westthüringen richtet sich an Kinder und Jugendliche aus Grund- und Regelschulen sowie Gymnasien aus Eisenach, dem Landkreis Gotha, dem Wartburg-Kreis und dem Ilm-Kreis. Die Projekte kommen aus den Bereichen Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik. Monatelang hatten sich die Schülerinnen und Schüler auf diese erste Wettbewerbsrunde vorbereitet.

Mit selbst hergestellten Desinfektionsmitteln beschäftigten sich Julius Thal und Lukas Schefflein vom Gymnasium in Gotha. Sie haben über anderthalb Jahre 250 Proben an ihrer Schule von Türgriffen, auf dem WC, in der Cafeteria und von ihrer Haut angefertigt. Insbesondere seien die Tische der Cafeteria immer sehr schmutzig und damit mit Kolibakterien und Schimmelpilzen behaftet gewesen, obwohl sie von den Schülern zuvor gereinigt worden sind. Bewährt habe sich als Desinfektionsmittel die Mischung aus Alkohol und destilliertem Wasser. In einer Facharbeit wollen sie noch die Schwachstellen ihrer Untersuchungen ausmerzen, sagten sie. Samira Maia Trommer von der Goetheschule hat sich dem Thema „Tensegrity“ angenommen, dahinter stecken physikalische Strukturen aus Stäben und Seilen, die sogar schon für den Brückenbau in Australien und Dachaufbau eines Stadions in Atlanta verwendet worden sind, das erfordere weniger Materialaufwand und lasse sich bei den Vorspannungen verstellen. Vorstellen könne sie sich auch den Einsatz in der Raumfahrt, in der Architektur oder auf Spielplätzen. Auf das Thema hat sie eine Bekannte gebracht, die an der TU Ilmenau ihre Doktorarbeit dazu schrieb.

Sophia Kossow, Luise Kästner und Lisa-Marie Schorr (von links) aus dem Gothaer Gymnasium haben Insektenhotels selbst gebaut und eine Anleitung dazu geschrieben. Foto: André Heß

Mit dem Vergleich von herkömmlichen Insektenhotels etwa aus Baumärkten und selbst von ihnen gebauten warteten drei Gymnasiastinnen aus dem Gothaer Gymnasium auf. Sie beobachteten über einen längeren Zeitraum, wie die Wildbienen und andere Insekten die Hotels annehmen und haben eine Anleitung für den Bau solcher Niststellen geschrieben. Anna-Sophia Deininger aus der Goetheschule hatte für eine Migräne-Patientin eine Prophylaxe samt Tagebuch und Tagesplan erstellt und konnte feststellen, dass damit deren Migräne-Attacken zurückgegangen sind. Sie möchte einmal Medizin studieren und würde gern Menschen mit chronischen Krankheiten helfen.

Nach der öffentlichen Präsentation der Ergebnisse im größten Lehrgebäude der TU Ilmenau, dem Humboldtbau, wurden die Preisträger gekürt. Regionalsieger wurden unter anderem in Physik Samira Maia Trommer für ihre Tensegrity-Strukturen, bei Biologie die drei Schülerinnen der Arnoldischule Gotha mit ihren Insektenhotel-Vergleich und bei Technik Ben Geisler für „Kicki 3.0 - Die fahrende Teeschachtel“. Neben den 1. bis 3. Plätzen wurden auch zahlreiche Sonderpreise vergeben. Die Sieger der insgesamt sechs Thüringer Regionalwettbewerbe nehmen am Landeswettbewerb teil, der am 26. und 27. März in Jena ausgetragen wird.