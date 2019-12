Gewerbesteuererhöhung der Landgemeinde Großbreitenbach

Auf das Donnerwetter von Wiegand-Glas-Geschäftsführer Oliver Wiegand, nachdem er von den Gewerbesteuer-Erhöhungsplänen der Landgemeinde Stadt Großbreitenbach gehört hatte (TA vom 3. Dezember), musste die Landgemeinde reagieren, schließlich stehen die erhöhten Hebesätze für Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer (395 Prozent) noch im Entwurf des Haushaltes für 2020, der am Dienstag eingebracht worden ist. Doch Bürgermeister Peter Grimm (SPD) zog es lieber vor, sich dazu im nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung zu äußern, während Stadtratsvorsitzender Andreas Beyersdorf (CDU) öffentlich seinem Unmut freien Lauf ließ. Er beschimpfte die Presse, ohne konkret zu werden, dann nahm er sich den Unternehmer vor und bezeichnete das Ganze als unsägliche Diskussion. Man schätze das unternehmerische Engagement hoch, doch Steuereinnahmen für die Kommune seien Grundlage für das Gemeindewirtschaften, da sie keine anderen Einnahmequellen habe. Die Landgemeinde habe eine Steuerkraft von 5,5 Millionen Euro, davon sind 3 Millionen Euro Gewerbesteuer. Dass der Geschäftsführer von Wiegand Glas argumentiere, an seinen anderen Standorten in Steinbach am Wald (Bayern), Ernstthal und Schleusingen, wo der Glasbehälterhersteller produziert, habe man die Steuern gesenkt, sei zu erklären, so Beyersdorf. Schleusingen habe mit der Eingemeindung von Sankt Kilian eine Steuerkraft von 12 Millionen Euro, davon 7,2 Millionen Gewerbesteuer. Steinbach am Wald in Bayern habe 10/5 Millionen Euro an Einnahmen, wobei der Gewerbesteuerhebesatz nur bei 310 Prozent liege. Im Vergleich dazu: Ilmenau habe 420 Prozent. Die Unternehmer könnten sich im Stadtrat gern mit den Stadträten unterhalten, sagte Beyersdorf zum Schluss.

Gemeinde muss 1,3 Millionen Euro aus der Rücklage entnehmen

Vorausgegangen war die Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2020 der Landgemeinde, der im Verwaltungshaushalt 8,86 und im Vermögenshaushalt 3,8 Millionen Euro vorsieht. Um den Haushalt ausgeglichen gestalten zu können, musste die Landgemeinde 1,3 Millionen Euro aus der Rücklage entnehmen, so dass noch 600.000 Euro in der Rücklage übrig sind.

Die Investitionsliste für die zehn Gemeinden besteht im wesentlichen aus beantragten Projekten im Rahmen der Dorferneuerung in einem Umfang von 3,2 Millionen Euro. Davon müsste, wenn alle Vorhaben bewilligt werden, was der Bürgermeister aber nicht glaubt, die Landgemeinde einen Eigenanteil von 1,11 Millionen Euro tragen, der Rest sind Fördermittel des Landes. Werden die Maßnahmen nicht bewilligt, dann wolle man sie auch nicht beginnen, sagte Grimm. Dazu gehören unter anderem Straßenbau in Altenfeld und Wildenspring, Zwiebelmarkt-Umgestaltung in Großbreitenbach, Abrissarbeiten, Kita-Sanierung in Altenfeld, Saal-Sanierung in Gillersdorf und ein neues Dach für das Bürgerhaus in Böhlen. Gespannt ist Bürgermeister Grimm auch darauf, wie das Land gegenüber den Kommunen damit umgeht, dass keine Straßenausbaubeiträge für die Bürger mehr fällig werden.

Was wird eigentlich aus der Fangprämie, fragte ein Stadtrat, und meinte damit das Geld des Landes, das man für den freiwilligen Zusammenschluss bei der Gebietsreform bekommen hat. Diese 200 Euro pro Einwohner für jeden Ort sollen auch weiterhin für Investitionen in den einzelnen Gemeinden genutzt werden können. Nur dürfe man da nicht den Überblick verlieren, um keinen zu benachteiligen. Der Haushalt wird jetzt in Ausschüssen und Fraktionen beraten.

Gewählt wurde als Schiedsperson für die Landgemeinde Bauhofleiter Thilo Zimmermann aus Großbreitenbach.