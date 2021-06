Giftiger Cocktail ist Sondermüll – Sammelaktion in Ilmenau

Am 21. Juni wird zum Kippensammeln in Ilmenau aufgerufen.

Ilmenau. Weggeworfene Zigarettenkippen sollen aufgesammelt und recycelt werden.

Ab dem 21. Juni läuft die Aktion „#Ilmenaukippenfrei“ des BUND Ilm-Kreis in Kooperation mit dem Nachhaltigkeitszentrum Thüringen. „Sammeln Sie die Kippen in verschließbare Dosen und Gläser an Straßen, auf Gehwegen, auf Wiesen, auf Spielplätzen, an Gullis und Pfützen, an Teichen und Flüssen, Parkbänken und Parkplätzen, an Bushaltestellen“, lautet der Aufruf zum Mitmachen an die Bevölkerung. Den Müll sollten die Sammler dann am 28. Juni zwischen 19 und 20 Uhr zum Wetzlarer Platz bringen. Der BUND will ihn dann recyceln lassen.

Die Stummel brauchen nach Angaben des Organisators 400 Jahre, um abgebaut zu werden. In der Zwischenzeit vergiften die Kippen die Böden und das Wasser. Aufgerufen sind auch die Raucher, es dem BUND in Ilmenau und den Ortsteilen gleich zu tun. Eine Mitgliedschaft für das Kippenrecycling (Anmeldung unter www.tobacycle.com) koste pro Person 25 Euro im Jahr. Dafür erhalte man zwei Sammeleimer und könne den Abfall kostenlos zum Recyceln verschicken. Der giftige Cocktail aus Blei, Cadmium, Arsen und anderen Zutaten verbrenne nicht in herkömmlichen Müllverbrennungsanlagen, sondern sei Sondermüll, hieß es abschließend.