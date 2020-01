Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gillersdorf fällt komplett aus der Zeit

Zum ersten Büttenabend des Gillersdorfer Carnevalvereins am Samstagabend wollten einige Gäste ihren Augen und Ohren nicht trauen. Waren die Narren der Zeit hinterher? Oder waren sie schon so weit voraus, dass alles, was es zu sehen, zu hören und zu erleben gab, auf Weihnachten getrimmt war?

Kleine Bühne, große Stimmung, tolle Tanzdarbietungen. Foto: Karl-Heinz Veit

Weihnachtsengel (Volker Machold) und Wichtelfrau oder Weihnachtselfe (Katrin Reißner) führten durchs Programm. Der Programmablauf folgte der Chronologie des Weihnachtskalenders. Kaum hatte das „Elfilein“ die Nummer des Adventskalenders gezeigt, öffnete sich der Bühnenvorhang, um das närrische Treiben in einer bunten Bühnenshow mit elf Programmnummern zu zeigen. Im rappelvollen Saal machten die Narren des Großbreitenbacher Karnevalsvereins nach der Begrüßung mit ihrem Schlachtruf als Ehrengäste auf sich aufmerksam. Die tragenden Säulen des abwechslungsreichen Programms waren wie gewohnt die vier Ballettgruppen. Die jüngsten und die etwas älteren Kinder, zu denen in jeder Gruppe auch ein tanzender Junge als Blickfang gehörte, standen im Tanzeifer den „Dancing Queens“ und dem Damenballett der Großen Garde nicht nach. Jede Gruppe durfte die Bühne erst verlassen, als die geforderte Zugabe getanzt war. Als sich das Türchen Nummer 3 öffnete, staunte die fröhliche Narrenschar im Saal nicht schlecht. Zu erblicken war die „Verkehrskonzepterrungenschaft“ des vergangenen Jahres, die originale Gillersdorfer „Mitfahrbank“. Der auf der Bank sitzende Fahrgast – ein zum Skelett abgemagerter Mensch – sprach für sich und karikierte ohne Worte den Zweck des illustren Möbelstücks. Die singenden Wurzelkurts hingegen beantworteten eindeutig die Frage: Wer sitzt denn hier auf dieser Bank? und ließen im Gilfderscher Karnevalsschlager den Langen Berg wieder ordentlich wackeln. Kleine Weihnachtswichtel stapfen durch den Saal. Foto: Karl-Heinz Veit Uwe Tischer als Büttenredner nahm das politische Weltgeschehen in Sachen Klimakatstrophe und Umweltsünden aufs Korn. „Seit Greta da ist, hat sich alles verändert!“, rief er ins Publikum. Das stimmte ihm auch zu, als er den nicht fertig werdenden Berliner Flughafen als Deutschlands größtes Umweltprogramm bezeichnete. Tischer rechnete vor, dass durch 400.000 nicht gestarteten Maschinen auch keine 4,8 Millionen Tonnen Treibstoff als CO2 in die Atmosphäre geblasen wurden. Dann wurde es politisch. „Kuschel Uschi“ (Ursula von der Leyen) und „AKK“ (Annegret Kramp-Karrenbauer) bekamen als mit minderen Fachkenntnissen ausgestattete Führerinnen der Bundeswehr ihr Fett weg. „Hallo, Bier, komm doch rein“, war der Sängerwunsch, dem sich das Volk gern anschloss und dem holden Gerstensaft kräftig zusprach. Elfe Katrin sang wunderschön ihr Weihnachtsliedermedley, die Schwarzlichtshow löste bei den Zuschauern helle Freude aus, wie auch der Auftritt des Männerballetts. Weihnachten endlich vorbei? Nun kann Weihnachten 2020 kommen! Bei den Narren gehen Uhren und Kalender anders.