Glasfasernetzausbau auch in der Landgemeinde Großbreitenbach

Die Breitbandversorgung BBV Thüringen ist derzeit dabei, Ilmenau und seine Ortsteile mit einem Glasfasernetz für schnelles Internet zu versorgen. Die ersten Anschlüsse bis in die Häuser seien bereits erfolgt, sagte Regionalleiter Gisbert Spindler am Dienstag im Stadtrat der Landgemeinde Stadt Großbreitenbach. Bis Jahresende sollen 330 Haushalte angeschlossen sein. Ein weiterer Anbieter des glasfasergebundenen Internets ist die Ilmenauer Firma Newone. Seit dem Jahr 2014 hat sie bereits 20 Kilometer Lichtleiterkabel verlegt. Präsent ist die Firma beispielsweise in fünf Wohnblöcken der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) sowie der Ilmenauer Wohnungs- und Gebäudegesellschaft (IWG) im Wohngebiet „ Am Stollen“ und „Am Friedhof Ost“ . Mit der Erschließung des Viertels „ Am Friedhof West“ will die New­one GmbH ihr Netz erweitern und den künftigen Hausbesitzern Internet, Telefonie und TV über Glasfaserkabel anbieten.

Die BBV Thüringen, eine Tochter der BBV Deutschland, finanziert den Ausbau über einen privaten Infrastrukturfonds und fordert von den Kommunen dafür kein Geld. Bei einem vom Landkreis geförderten Ausbau müssen hingegen die Kommunen einen Eigenanteil von zehn Prozent aufbringen. Voraussetzung für den Ausbau der BBV allerdings ist, dass das Unternehmen ausreichend Vertragsteilnehmer bekommt, etwa die Hälfte der Haushalte in einem Ort. Dafür rührte es jetzt auch für die Landgemeinde und vor dem Stadtrat die Werbetrommel, den Bedarf ermittelt das Unternehmen in einem ersten Schritt in einer dreimonatigen Vorvermarktung. Die Glasfaser sei die leistungsstärkste, zukunftssicherste Technologie für eine Breitbandversorgung, versprochen werden Geschwindigkeiten von 100 Megabit bis einem Gigabit pro Sekunde. Neben schnellem Internet werden auch Telefonie- und TV-Dienste angeboten. Zu bedenken gaben Stadträte der Landgemeinde, dass bereits in einigen Orten der Netzausbau durch die Telekom erfolgt sei. Dabei handelte es sich um die Vectoring-Technik und Netzgeschwindigkeiten von 250 Mbit, zudem laufen über den Landkreis Ausschreibungen zum Breitbandausbau. Man werde, wenn gewünscht, die Netze der Telekom überbauen, da sie der BBV von diesem Unternehmen nicht zur Verfügung gestellt werden, sagte Spindler.