Größerer Weihnachtsmarkt in Langewiesen zu riskant

Langewiesen. Nach der Vorstellung des stark reduzierten Umfangs für den Langewiesener Weihnachtsmarkt haben sich Leser enttäuscht in der Redaktion unserer Zeitung zu Wort gemeldet. Zwar können die meisten nachvollziehen, dass ein Markt im Umfang der vergangenen Jahre in Corona-Zeiten undenkbar ist - warum es aber nicht eine kleine Variante wie auf Ilmenaus Marktplatz geben soll, stößt auf Unverständnis. Dort sollen auf den vorhandenen 1300 Quadratmetern maximal zwölf Stände aufgebaut und die Besucherzahl auf zeitgleich 350 Gäste begrenzt werden, um die Abstände zu wahren. Eine Option, die nach Einschätzung von Lesern in Langewiesen ebenso möglich wäre.

Tausende Besucher und 100 Händler in diesem Jahr undenkbar

„Bekanntermaßen zieht der Langewiesener Weihnachtsmarkt am 2. Adventswochenende mehrere tausend Besucher aus ganz Thüringen und weit darüber hinaus an. Zusätzlich sind ebenso ca. 100 Händler (beispielsweise aus Thüringen, Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Polen) zu Gast. Trotz wochenlanger Bemühungen um eine Lösung, hat sich die Stadt Ilmenau entschlossen, den Langewiesener Weihnachtsmarkt abzusagen und stattdessen ein kleines attraktives Angebot zu konzipieren, um dem Bedürfnis der Einwohner nach persönlichen Begegnungen in weihnachtlicher Atmosphäre Rechnung zu tragen“, antwortete Ilmenaus Bürgermeisterin Beate Misch (CDU) auf Nachfrage unserer Zeitung. So sei schließlich das Konzept der Adventskonzerte in der Liebfrauenkirche entstanden. „Denn an erster Stelle steht für uns die Sicherheit der Besucher und Händler aus der Umgebung und aus allen Teilen Deutschlands“, so die Bürgermeisterin.

Der Weihnachtsmarkt in Langewiesen war seit jeher ein Besuchermagnet in ganz Mittelthüringen. Foto: Ralf Ehrlich / Archiv

Die Corona-Einschränkungen würden es jedoch nahezu unmöglich machen, „einen Markt zu gestalten, der den bisherigen Ansprüchen der Besucher und Händler gerecht wird“, schätzte sie ein. Zur besonderen Atmosphäre des Langewiesener Weihnachtsmarktes zählen laut Misch aber gerade die Handwerker im Rathaus und Heinse-Haus, das Märchenland, der Marktplatz mit Bühnenprogramm und Hütten, die Café-Stuben und auch die Einkaufsmeile in der Hauptstraße und Ratsstraße. Diese Häuser können jedoch auf Grund der Zulassungsbeschränkungen nicht genutzt werden, machte sie an einem Beispiel deutlich: So gebe es beispielsweise im Ratssaal mit einer Größe von 77 Quadratmetern eine Beschränkung auf 15 Personen. Demzufolge dürften gerade einmal 7 Besucher das Rathaus betreten, weil mindestens 8 Handwerker anwesend sind. „Gerade diese vielfältigen Angebote sorgen normalerweise für die besondere Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt“, so Beate Misch.

Im Fall einer Absage würden Händler auf Kosten sitzenbleiben

Die Corona-Schutzmaßnahmen hingegen würden jedoch eine deutlich geringere Besucherkapazität bedeuten, argumentierte sie. Auf dem eingezäunten Marktplatz wären unter aktuellen Bedingungen lediglich 350 Besucher zugelassen und die Einrichtung eines Einbahnstraßensystems sei auch auf einem eingezäunten Marktplatz kaum zu realisieren. „Das Sicherheitspersonal müsste deutlich aufgestockt werden um an Ein- und Ausgängen die Kontaktdaten zu erfassen und das Markttreiben im Blick zu behalten. Zudem müsste auf dem gesamten Gelände überprüft werden, ob die Besucher Maske tragen und die geforderten Mindestabstände zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden. Das finanzielle Risiko für alle Beteiligten wäre enorm und die Kosten würden sich vervielfachen“, teilte die Ilmenauer Bürgermeisterin mit. Zudem bedeute die derzeitige Entwicklung der steigenden Infektionszahlen generell noch ein „zusätzliches und unkalkulierbares Risiko“. Eine plötzliche Absage sei daher nicht auszuschließen. Würde man einen größeren Weihnachtsmarkt organisieren und ihn dann kurzfristig wieder aufgeben müssen, blieben „die Kosten und der Aufwand der Vorbereitung blieben für Händler, Künstler und Stadtverwaltung bestehen“, hieß es aus dem Ilmenauer Rathaus.