Großbreitenbacher feiern Zirkus-Fasching

Mit dem Prinzenpaar, Emely und Lukas, läutete am Samstag am Rathaus in Großbreitenbach der Bräetmicher Carneval Club die Faschingssaison ein. Der Verein mit seinen 73 Mitgliedern widmet sich dem Zirkus-Fasching. Der neue Präsident, Sven Kolmsberg, versteht sich da als Dompteur in der närrischen Manege. Bürgermeister Peter Grimm (SPD) übergab den Rathausschlüssel und Landrätin Petra Enders (Linke) spendierte Arnstädter Bier. Gefeiert wurde am Abend im Vereinshaus, im Februar geht es dann in Altenfeld weiter.