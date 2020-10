Gutachten attestiert Stützerbacher Luft besondere Reinheit

Stützerbach. Unter 200 Kurorten in Deutschland kann sich Stützerbach zu den 20 Gemeinden mit der saubersten Luft zählen. So lautet nach Angaben der Ilmenauer Stadtverwaltung das Ergebnis eines Gutachtens des Deutschen Wetterdiensts, das ein wesentlicher Baustein für die erneute Verleihung des Titels „Luftkurort“ durch den Landesfachausschuss für das Kur- und Bäderwesen in Thüringen ist. Wie es in der Expertise heißt, zeichne sich Stützerbach „durch eine besonders hohe Luftqualität mit medizinisch einsetzbaren klimatischen Eigenschaften aus“.

Damit hat der Ort in Rennsteignähe beste Voraussetzungen, seinen Titel als „Luftkurort“ zu verteidigen. In der vergangenen Woche hatte der Fachausschuss, bestehend aus Vertretern des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), verschiedener Ministerien, dem Gemeinde- und Städtebund, der Industrie- und Handelskammer (IHK) und dem Regionalverbund Thüringer Wald, Stützerbach einen Besuch abgestattet, um die Voraussetzungen in der Gemeinde zu inspizieren.

Zertifikat wird in Zehn-Jahres-Rhythmus überprüft

Das Zertifikat „Luftkurort“ wird in einem Zehn-Jahres-Rhythmus überprüft und umfasse ein strenges Prüfverfahren, erklärte Birgit Wlasak von der Ilmenau-Information. Bereits im Jahr 2019 reichte die Stadtverwaltung die notwendigen Unterlagen an das Thüringer Ministerium für Wirtschaft ein, die Angaben über Infrastruktur, Umweltmaßnahmen, sowie die Luft- und Wasserqualität von Stützerbach enthielten.

Darüber hinaus mussten 50 Prozent aller Gästebetten mit mindestens drei Sternen klassifiziert sein – ein Thema, das unter der Regie von Sandra Schneider aus dem Haus des Gastes bearbeitet wurde. Die Präsentation des Ortes vor den 14 Mitgliedern des Landesfachausschusses übernahmen Ortsteilbürgermeister Frank Juffa (SPD) und Ortsteilratsmitglied Wolfgang Schilling (Freie Wähler). Über die erneute Vergabe des Titels wird zwar erst im Dezember entschieden – Birgit Wlasak hat aber nach der Visite der Verantwortlichen ein gutes Gefühl. „Stützerbach hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, lautete ihr Fazit.

Am Titel hängt nicht nur ein gewisses Prestige

Sie selbst ist vom Reiz des Urlauberorts überzeugt, der „wunderschön eingebettet in die Natur“ des Unesco-Biosphärenreservats „Thüringer Wald“ liegt und zudem mit seinen Anlagen auf dem Gebiet der Kneippschen Naturheilkunde punkten kann. Den letzten Feinschliff haben vor dem Besuch noch die Mitarbeiter des Ilmenauer Sport- und Betriebsamts übernommen, doch waren es auch die Einwohner selbst, die sich an dem langen Weg zur Wiedererlangung des Titels intensiv beteiligten. So bescheinigte bereits im vergangenen Jahr das an dem Prozess beteiligte Büro „StadtStrategen“ aus Weimar den Stützerbachern ein außerordentlich großes Engagement.

Nach Einschätzung von Birgit Wlasak hängt an dem Titel nicht nur ein gewisses Prestige – schließlich gibt es neben Stützerbach in Thüringen mit Friedrichroda und Tambach-Dietharz nur noch zwei weitere Luftkurorte –, sondern auch der Erhalt von touristischer Infrastruktur. So fließt etwa ein Großteil der Kurtaxe, die überhaupt erst mit einem solchen Titel erhoben werden kann, in das Rennsteigticket, mit dem Gäste den öffentlichen Nahverkehr kostenlos nutzen und mehr als 200 Freizeitangebote vergünstigt besuchen können.

In Stützerbach mit seinen gut 1300 Einwohnern und 35 Beherbergungsbetrieben mit 202 Betten wurden im Jahr 2017 insgesamt 15.424 Übernachtungen gezählt.