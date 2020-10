Guten Morgen: Da sanieren, dort fertig

Der unausgesprochene Kampf um die Hoheit im Wasser hat zwischen Arnstadt und Ilmenau begonnen. Während in der Universitätsstadt am Samstag feierlich das neue Hallenbad eröffnet wird, haben die Arnstädter Stadträte gerade beschlossen, dass sich die Bachstadt an einem Bundesprogramm beteiligt, das Fördermittel für eine Sanierung des in die Jahre gekommenen Arnstädter Sport- und Freizeitbades bringen könnte.

Also, in Ilmenau springen die Besucher ab Sonntag in einer einmaligen baulichen Kulisse ins Wasser, in Arnstadt planen sie bis 2024 Umbau und Erweiterung. Dabei sind die Kosten nicht zu verachten. Mit geplanten 13,4 Millionen Euro würde die Sanierung in etwa genauso teuer wie der Hallenneubau mit Außenanlagen in Ilmenau. Was die Arnstädter voraus haben, ist nicht nur eine Sauna, sondern dann sogar eine Erweiterung ihres Sauna- und Wellnessbereiches mit einem Außenbecken. Wasser hat die Ilmenauer Anlage zwar auch im Freien, aber das gehört in einen Teich und darin ist Baden verboten. Ilmenau wiederum punktet mit einem abgeschlossen Therapie- und Lehrschwimmbecken-Bereich, während in Arnstadt bei Schwimm-Kursen ein Teil der Wasserfläche für normale Besucher gesperrt ist. Bleibt noch die Frage der Finanzierung: Arnstadt müsste selbst bei 45 Prozent Förderung immer noch über sieben Millionen Euro selbst zahlen...