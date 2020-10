Guten Morgen: Die große Verschwörung

Geht man dieser Tage mal wieder unter Leute, um der darbenden Gastronomie ein wenig unter die Arme zu greifen, ist an einem Thema schwer vorbeizukommen: dem Phänomen des Klopappieraufkaufs. Unser Gespräch an einem Abend in dieser Woche drehte sich zunächst um die schwerwiegende Frage, ob Zaunslatten vor dem Anbau zuerst vorgebohrt werden sollten, wozu es unter Hobbyhandwerkern unterschiedliche Meinungen gibt. Alsdann wurde am Tisch große Verwunderung darüber geäußert, warum schon wieder Hygieneartikel gehamstert werden, ob es sinnvoll wäre, die paar überschüssigen Kröten in Werra-Krepp-Aktien zu investieren, oder ob es sich am Ende nicht sogar um eine große Verschwörung der Forstwirtschaft handelt, um überschüssiges Holz in Form von Papierrollen abzusetzen. Und überhaupt müssten doch viele Vorratskäufer eigentlich noch über genügend Masse aus dem Frühjahr verfügen, rätselte die Runde.

Nebenan ging es indes um andere Themen und ich fragte mich, ob man dem Gespräch nicht dadurch wieder eine Wendung geben könnte, indem ich noch einmal auf Zaunslatten zu sprechen komme - als es am Nachbartisch laut rief: "Und das Sch...papier ist auch schon wieder alle!“ Sieh an, dachte ich. Das war doch mal eine kompakte Zusammenfassung unserer gut 30-minütigen Unterhaltung.