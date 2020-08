André Heß über Erna und Heinz am heißen See.

Guten Morgen, Ilm-Kreis: Im Tümpel baden gehen

Der Heinz geht gern mit Erna an einem See baden. Die Erna mit dem Heinz nicht so. Das ist doch ein Tümpel, schimpft sie, und sollte in ihren Augen recht behalten. Das Wasser hat sich arg verkrochen, es ist matschig, Frösche springen an Land, Fische im Wasser.