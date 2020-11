Guten Morgen, Ilm-Kreis: Nicht arbeiten, und sonst so?

Vor mir liegt eine ganze Woche Urlaub. Ach, ist das schön! Man muss nicht verreisen, weil man ja sowieso nirgends übernachten darf, es sei denn irgendwo im Wald im Zelt. Das hebe ich mir dann doch für den Sommer auf. Ich werde stattdessen mal wieder eine Therme samt Sauna aufsuchen. Ach nee, sind ja flächendeckend geschlossen. Dann löse ich endlich einen der Gutscheine fürs Kino ein. Moment, die haben ja auch dicht gemacht.

Ja, so ein Urlaub will akribisch geplant sein. Wie wär‘s mit dem Besuch eines Fitnessstudios? Hm, auch hier sind die Türen zu, wo ich mich doch beinahe gerade eben dazu durchgerungen hätte. Dann setze ich mich nur in ein Café und schaufel Kuchen in mich rein. Ach so, die dürfen ja auch keine Gäste bewirten, mal ein Bierchen in der Kneipe? – Pustekuchen! Ein Windbeutel mit Erdbeereis – träum‘ weiter!

Ich hätte noch Geburtstagsgeld für den Friseur, aber da will ich gar nicht hin! Weihnachtsgeschenke könnte man einkaufen gehen, aber ob der Weihnachtsmann sie überhaupt verteilen darf? Man könnte Lotto spielen, der Gewinn ist vorhersehbar wie ein Ende dieser Corona-Zeit. Wäre ich Schulkind, hätte ich wenigstens immer einen Sitzplatz am offenen Fenster. So aber werde ich mich wohl den Unbesiegbaren widmen. Den durchgetesteten Profi-Fußballern in der Glotze.