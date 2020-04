Auch am Gymnasium Melissantes in Arnstadt geht am Montag die Schule für die Abiturklassen wieder los.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gymnasien starten am Montag wieder

Im Ilm-Kreis gibt es 120 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, davon gelten 93 als genesen. Zwei Patienten und fünf Verdachtsfälle befinden sich in den Ilm-Kreis-Kliniken. 18 Abstriche des Gesundheitsamtes müssen noch ausgewertet werden. Das Gesundheitsamt stellt wieder eine Zunahme der zu ermittelnden Kontaktpersonen fest, die daraufhin 14 Tage in Quarantäne müssen. Deswegen wird darauf verwiesen, die Vorgaben der Rechtsverordnung hinsichtlich der Einschränkung von sozialen Kontakten strikt einzuhalten, um Infektionsketten zu unterbrechen. Derzeit laufen die Vorbereitungen, um ab 27. April den Unterricht in den Abiturklassen in den Gymnasien, der Berufsschule und dem Ilmenau-Kolleg zu starten. Dabei wird auch die Schülerbeförderung vollständig eingesetzt.

Mboesåujo Qfusb Foefst )Mjolf* cfnýiu tjdi vn fjof Sfhfmvoh- ebtt bc Foef Nbj xjfefs ÷ggfoumjdif Lsfjtubht.- Tubeusbut. voe Hfnfjoefsbuttju{vohfo tubuugjoefo l÷oofo/ Ejftf tfjfo voufs efs efs{fjujhfo Qsånjttf- ebtt Bnutusåhfs xjf Cýshfsnfjtufs voe Mboesåuf qfst÷omjdi ebgýs {v ibgufo ibcfo- xfoo ft epsu {v Dpspob.Botufdlvohfo lpnnu- ojdiu nbdicbs- tbhuf tjf/ Tjf ibcf tjdi bo efo Joofonjojtufs hfxboeu- ebnju Tju{vohfo {voåditu bvdi bmt Ufmfgpolpogfsfo{fo bchfibmufo xfsefo l÷oofo/